Rosja ograniczy eksport benzyny i oleju napędowego

Spłonęła fabryka okien Fakro we Lwowie. Prezes szacuje straty Po rosyjskim ataku rakietowym na Lwów straty FAKRO szacowane są na ok. 30 mln zł - poinformował PAP w środę prezes nowosądeckiej firmy Ryszard Florek. Dodał, że trudno teraz mówić o planach na przyszłość, to zależy od rozwoju sytuacji na Wschodzie.