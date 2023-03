Rosja obchodzi sankcje, odcinek kolejny. Tym razem chodzi o samoloty pasażerskie zachodnich firm

Na wojsko pieniędzy nie zabraknie. W tym roku pobijemy kolejny rekord

W ubiegłym roku środki przeznaczone na nowe uzbrojenie były ponad dwa razy wyższe niż rok wcześniej. W 2023 r. Polska wyda na obronność ok. 4 proc. PKB, co stawia nas w czołówce NATO - pisze we wtorek "Dziennik Gazeta Prawna".