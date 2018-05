Rosja nie wypuszcza za granicę dłużników

Ponad 2 miliony 300 tysięcy Rosjan ma zakaz wyjazdu z kraju w związku z długami. Takie prawo obowiązuje w Rosji od 2005 roku i egzekwowane jest przez Federalną Służbę Komorników Sądowych. W ocenie opozycji i obrońców praw człowieka, w wielu przypadkach rosyjskie władze wykorzystują przepisy o zakazie wyjazdu jako jeden z elementów represji.

Według portalu informacyjnego Meduza, obecnie liczba osób objętych zakazem wyjazdu jest najwyższa od początku obowiązywania restrykcyjnej ustawy. Najczęściej Rosjanie o funkcjonowaniu wobec nich takiego zakazu dowiadują się, gdy próbują przekroczyć granicę.

Służby komornicze twierdzą, że wystarczą 23 minuty, od momentu spłacenia długu, do zdjęcia zakazu. Jednak w praktyce trwa to znacznie dłużej. Zakaz wyjazdu nakładany jest za zadłużenie przekraczające kwotę 30 tysięcy rubli, to jest w przeliczeniu około 1500 złotych. Inaczej traktowane są zadłużenia związane z niepłaceniem alimentów. W tym przypadku wystarczy dług w wysokości 10 tysięcy rubli, czyli około 500 złotych.

Informacyjna Agencja Radiowa/IAR/Maciej Jastrzębski/Moskwa/mcm/pbp