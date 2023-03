Rosja nadal zarabia na handlu diamentami miliardy dolarów. USA i UE rozmawiają z branżą o kontroli eksportu

Ukraina będzie zachęcać uchodźców do powrotu? Szef NBU: Musimy nad tym pracować

Od 46 do 76 procent ukraińskich uchodźców wróci po wojnie do kraju - ocenia redakcja portalu Kyiv Post, powołując się na najświeższe badania kijowskiego Centrum Strategii Gospodarczej. Jeżeli jednak uchodźcy nie wrócą, Ukraina będzie tracić od 2,5 do 7,71 proc. PKB rocznie.