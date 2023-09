Rosja i Arabia Saudyjska przedłużyły zmniejszone wydobycie ropy

Prezes KGHM: Miedź napędza rewolucję energetyczną. To kluczowy surowiec Miedź napędza rewolucję energetyczną; to kluczowy, strategiczny surowiec, bez którego transformacja energetyczna nie jest możliwa – powiedział we wtorek w Karpaczu prezes KGHM Polska Miedź Tomasz Zdzikot.