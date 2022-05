Wybuch w rosyjskiej fabryce amunicji. Są zabici

W rosyjskim mieście Perm, na Przeduralu, doszło do wybuchu w zakładach produkujących amunicję; zginęły dwie osoby, jedna została ciężko ranna.

„Doszło do zapalania się produkcji” – poinformowała agencja Interfax, cytując oficjalne informacje rosyjskiej inspekcji pracy. Władze potwierdziły śmierć dwóch pracowników zakładów.

Not again, but again: in the Russian Federation in the city of Perm, a gunpowder factory is on fire.



According to preliminary data, two people died, one injured in the hospital. pic.twitter.com/U01aWZGZWD