Ropa w USA powyżej 48 USD/b. Zapasy spadły 3. tydzień z rzędu

Wyciek ropy do Bałtyku z instalacji Orlenu

Zdarzenie na terminalu w Butyndze zostało w pełni zneutralizowane - poinformował we wtorek PKN Orlen. Chodzi o wyciek ropy z należącego do Orlenu terminala do Bałtyku, o którym władze Litwy poinformowały w poniedziałek.