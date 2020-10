Ropa tanieje, a ceny na stacjach nie maleją

fot. Anatol Chomicz / FORUM

Ostatnie spadki na rynku ropy naftowej jeszcze nie zdążyły się przełożyć na stawki przy dystrybutorach. Pod koniec października średnie ceny ON i LPG poszły wręcz w górę.

Już nie tylko sytuacja covidowa przypomina tą z kwietnia. Podobne do wiosennych trendy widzimy na polskim rynku paliw. W ślad za taniejącą ropą szybko w dół idą hurtowe ceny paliw, podczas gdy na stacjach obserwujemy stabilizację cenników lub wręcz podwyżki.

Pod koniec października średnia cena detaliczna benzyny Pb95 wyniosła 4,44 zł/l i była o grosz niższa niż tydzień wcześniej – wynika z danych BM Reflex. Ale już olej napędowy podrożał średnio o 3 gr/l, osiągając przeciętną cenę 4,34 zł/l. Także o 3 gr/l podrożał autogaz, tankowany średnio w kraju po 2,14 zł/l, a więc najdrożej od lutego! Przez ostatnie pięć miesięcy cena LPG wzrosła o blisko 19%.

/ Bankier.pl na podstawie danych BM Reflex.

Sytuacja na polskim rynku paliw jest nieco kuriozalna. PKN Orlen poinformował, że obserwuje kilkuprocentowy spadek popytu na paliwa zarówno w hurcie jak i w detalu. Wyraźnie w dół idą ceny hurtowe. 30 października PKN Orlen oferował benzynę Eurosuper95 po 3 263 zł/m3, co po doliczeniu VAT-u (akcyza zawarta jest już w cenie hurtowej) daje ok. 4,01 zł/l. To aż o 14 gr/l taniej niż tydzień wcześniej. A mimo to ceny detaliczne nadal nie spadają.

Jeszcze wyraźniejszą dywergencję widać w przypadku oleju napędowego, który w płockiej rafinerii jest dzisiaj oferowany po 3 242 zł/m3, czyli ok. 3,97 zł/l po doliczeniu VAT-u. To już o 37 gr/l poniżej średniej ceny detalicznej. W przypadku benzyny implikowana marża detaliczna wzrosła do 43 gr/l i jest dwukrotnie wyższa od wieloletniej średniej.

Na rzecz dalszego spadku cen hurtowych działa taniejąca ropa naftowa. W piątek baryłka ropy Brent była wyceniana na ok. 38 USD. A jeszcze tydzień temu kosztowała ponad 42 dolary. Wpływ taniejącej ropy jest jednak ograniczany przez słabnącego złotego i umacniającego się dolara. Kurs „zielonego” ponownie zbliża się do 4 zł, co ogranicza potencjał spadku cen paliw w Polsce.

KK