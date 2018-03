Ropa poszła w dół. Czy przetestuje lutowy dołek?

Czwartek przyniósł istotną przecenę ropy naftowej. Notowaniom "czarnego złota" zaszkodziło umocnienie dolara oraz wzrost zapasów w USA. Według niektórych analityków ceny ropy mogą spaść do poziomów z lutego.

O 22:15 baryłka ropy Brent była wyceniana na 63,87 USD, a więc o 1,1% mniej niż dzień wcześniej. Amerykanki surowiec typu Crude potaniał o 1,7%, do 60,34 USD za baryłkę.

To najniższe poziomy na zamknięciu notowań od połowy lutego. Część ekspertów sądzi, że kurs ropy naftowej może spaść do wartości z lutowego minimum. W przypadku ropy Brent byłoby to okolice 62 USD, a w przypadku WTI 58 USD za baryłkę.

„Wygląda na to, że szczyt mamy za sobą i że zmierzamy w dół. Zakładam, że rynek zmierza do przetestowania minimów z początku lutego. I nie jestem przekonany, czy te poziomy zostaną utrzymane” - uważa Walter Zimmerman, główny analityk techniczny United-ICAP.

W czwartek na rzecz spadku cen ropy oddziaływało umocnienie dolara wobec euro. Po niezbyt "jastrzębich" wypowiedziach Mario Draghiego i tylko kosmetycznej zmianie komunikatu EBC kurs EUR/USD obniżył się z 1,24 do prawie 1,23 USD. Mocniejszy dolar sprawia, że surowce stają się droższe dla odbiorców spoza USA.

Dodatkowo presję na ceny wywierały tzw. fundamenty. Zapasy ropy w magazynach w Cushing (Oklahoma) - gdzie przechowywany jest surowiec pod rozliczenie kontraktów z nowojorskiej giełdy towarowej - według nieoficjalnych informacji wzrosły przeszło 290 tysięcy baryłek. Oznaczałoby to najsilniejszy przyrost zapasów od 12 tygodni.

Ponadto cały czas rośnie wydobycie ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych. W środę Departament Energii podał, że amerykańscy nafciarze w zeszłym tygodniu pompowali absolutnie rekordowe 10,4 mln baryłek dziennie.

KK