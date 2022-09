Ropa mocniej drożeje po informacjach z Rosji

Ceny gazu ciągle na południe

We wtorek po godzinie 10.00 gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach październikowych tanieje o 2,72 proc., do 177,3 euro za MWh. Spadają również jego notowania w kontraktach listopadowych o 2,54 proc. do 193,04 euro za MWh.