Ropa w USA zaliczy 3. tydzień zwyżek. Jest kilka czynników wspierających ceny

Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku zaliczą 3. z kolei tydzień ze zwyżkami, a przemawia za tym kilka ważnych dla rynków czynników - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na V kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 80,19 USD, niżej o 0,52 proc., a w ujęciu tygodniowym ze zwyżką o ponad 5 proc.

Ropa Brent na ICE w dostawach na VI wyceniana jest po 84,61 USD za baryłkę, niżej o 0,45 proc.

Zaskakująca decyzja państw OPEC+

Niedawna zaskakująca decyzja krajów OPEC+ - o cięciu dostaw ropy od maja do końca tego roku o ponad 1 mln baryłek dziennie - wywołała na początku tego tygodnia mocne zwyżki notowań surowca, a w poniedziałek ropa zdrożała najmocniej od roku.

Dodatkowo Arabia Saudyjska podwyższyła ceny swojej ropy eksportowanej do klientów w Azji

Koncern Saudi Aramco podniósł cenę swoje ropy Arab Light przesyłanej do krajów Azji o 30 centów na baryłce i był to już 3. z kolei miesiąc podwyżek cen arabskiej ropy.

Tymczasem jeszcze przed ogłoszeniem decyzji OPEC+ o zmniejszeniu dostaw od maja traderzy na rynkach ropy spodziewali się, że ceny ropy Arab Light spadną o 43 centy na baryłce.

"Nieoczekiwanie cięcie produkcji ropy w krajach sojuszu OPEC+ jest mocnym dowodem na to, że są one zmotywowane do utrzymania cen ropy na poziomie powyżej 80 USD za baryłkę" - mówi James Whistler, dyrektor zarządzający biura maklerskiego Vanir Global Markets Pte.

"Nie widać, by reszta świata mogła z tym coś zrobić, bo możliwości zwiększenia produkcji ropy gdzie indziej są raczej niewielkie" - podkreśla.

Tymczasem z oficjalnych danych z USA wynika, że amerykańskie zapasy ropy naftowej w ubiegłym tygodniu spadły o 3,7 mln baryłek, czyli o 0,8 proc. do 470 mln baryłek. Takie informacje przekazał amerykański Departament Energii (DoE).

Zapasy benzyny w tym czasie spadły o 4,1 mln baryłek, czyli o 1,8 proc. do 222,6 mln baryłek.

Rezerwy paliw destylowanych, w tym oleju opałowego spadły o 3,6 mln baryłek, czyli o 3,1 proc. do 113,1 mln baryłek - podał DoE.

Ropa naftowa zdrożała w USA od połowy marca o ok 25 proc. odbijając się z najniższego poziomu od 15 miesięcy.

Ile kosztuje ropa w Europie?

W czwartek około godz. 7.30 na londyńskiej giełdzie baryłka ropy naftowej Brent staniała o 0,62 proc., do 84,46 dol. Spadła też cena ropy WTI na giełdzie w Nowym Jorku o 0,68 proc., do 80,06 dol. za baryłkę.

W środę na zamknięciu ropa naftowa Brent kosztowała 84,99 dol. za baryłkę, a ropa naftowa WTI 80,61 dol. za baryłkę.

W dniu napaści Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., baryłka Brent kosztowała 99 dolarów, a WTI była wyceniana na 92,8 dol. W kulminacyjnym momencie wzrostów ceny ropy naftowej dochodziły w USA do 130 dol. za baryłkę, a w Europie były bliskie 140 dol. za baryłkę.

ab/ mhr/ aj/ ana/