Ropa na rynkach tańsza niż w poprzednich dniach

Notowania ropy Brent w środę spadają o ponad 4 proc. w stosunku to wtorku, baryłka kosztuje ok. 123 dolarów. Spadki rzędu 3,5 proc. notuje również amerykańska ropa WTI, która jest notowana poniżej 120 dol. za baryłkę.

Ceny Brent w środę przed południem sięgały 132 dol. za baryłkę, jednak później zaczęły się spadki, sięgające 10 dolarów.

Podobnie zachowuje się ropa WTI, której notowania w środę sięgnęły 127 dol. za baryłkę, by później spaść o 10 dolarów, a następnie zdrożeć do ok. 119 dol.

W dniu napaści Rosji na Ukrainę 24 lutego baryłka Brent wyceniana była na 99 dol., a WTI na 92,8 dol. (PAP)

