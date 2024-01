Roman Giertych na czele zespołu, który będzie rozliczał PiS

Roman Giertych obejmie stanowisko wiceprzewodniczącego klubu KO do spraw rozliczeń PiS i kontaktów z rządem - poinformono w środę.

fot. Zbyszek Kaczmarek / / FORUM

Moją rolą będzie zorganizowanie zespołu, który na stałe będzie współpracował z różnymi resortami w celu usprawnienia procedur rozliczeń Prawa i Sprawiedliwości. Taką misję powierzył mi przewodniczący Donald Tusk — powiedział Roman Giertych w wywiadzie dla Onetu.

Jego zadaniem będzie składanie zawiadomień do prokuratury, inicjowanie postępowań administracyjnych lub karnych.

Przeczytaj także CBA nagrywało Giertycha z Tuskiem

Zespół rozpocznie pracę w czwartek, 18 stycznia.

Apel.

Zwracam się do koleżanek i kolegów adwokatów i radców prawnych.

Potrzebujemy pilnie zespołu prawników do formułowania zawiadomień do prokuratury i różnych urzędów. Zwracam się do Was o zgłaszanie się pod tym tt, jeżeli ktoś chciałby uczestniczyć w rozliczeniach PiS.… — Roman Giertych (@GiertychRoman) January 17, 2024

Roman Giertych to prezes Młodzieży Wszechpolskiej w latach 1989–1994, od 2006 do 2007 prezes Ligi Polskich Rodzin, a w przeszłości także wicepremier i szef resortu edukacji w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego, obecnie czynny adwokat. Dostał się do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej.

KWS