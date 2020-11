Roman Giertych może pracować jako adwokat. Sąd podjął decyzję

Roman Giertych poinformował, że wysocy politycy obozu władzy nakłaniali Czarneckiego do zatrudnienia Michała Krupińskiego, powiązanego ze Zbigniewem Ziobrą. Miało to mu pomóc wyjść z kłopotów, z jakimi zmaga się od wielu miesięcy. Co więcej - adwokat oskarża rząd o propozycję korupcyjną i domaga się powołania komisji śledczej, która miałaby to zbadać. Chodziło o... przejęcie stacji TVN24.