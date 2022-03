Brytyjski rząd nałożył sankcje na właściciela Chelsea. Aktywa Abramowicza zamrożone

Rosyjskie oddziały w ukraińskich tłoczniach gazu. "Przesył zagrożony"

Rosyjskie oddziały weszły do dwóch tłoczni na wschodzie Ukrainy, stwarza to zagrożenie dla przesyłu gazu przez ukraiński system na zachód, do Europy - poinformował w czwartek ukraiński operator przesyłowy gazu GTSOU.