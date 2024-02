Rolnicy zatrzymali Polskę. To największy protest od lat

Jak zapowiadali, tak się stało. Tysiące ciągników rolniczych wyjechało na polskie drogi, od gminnych i powiatowych, po wojewódzkie, by zablokować na nich ruch. Polscy rolnicy przyłączyli się do europejskich kolegów w proteście przeciwko reformie Europejskiego Zielonego Ładu, ale i nieograniczonemu napływowi towarów z Ukrainy.

fot. Krzysztof Zatycki

Powoli zatykają się trasy prowadzące do dużych miast, ale i same miasta. Poniższa mapa pokazuje zgłoszone protesty.

Protesty rolników w całej Europie są sprawą poważną. Jest człowiek w Europie, który zjednoczył wszystkich rolników europejskich i polskich przeciwko reformie, którą zaproponował. To Janusz Wojciechowski. Do dymisji! - powiedział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz w Sejmie.

Toruń

Kilkaset ciągników porusza się po drogach wjazdowych do Torunia w piątek rano. Występują duże utrudnienia w ruchu — szczególnie na wjazdach w przebiegu dk 91 i dk 15 - podają dyżurni z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wiele szkół w mieście odwołało zajęcia - informuje magistrat.

W Toruniu największe utrudnienia występują na wjazdach do miasta od strony Olsztyna i Gdańska. Protest trwa na dk 15 i dk 91. Rolnicy spowalniają ruch także na wjazdach na dk 10, dk 80 (wjazd do miasta od strony Bydgoszczy) oraz dw 553 (wjazd od Unisławia) - podają dyżurni z bydgoskiego oddziału GDDKiA.

Na dk 91 (była "jedynka") w proteście bierze udział ok. 100 ciągników, a na wjeździe od Olsztyna (dk 15) ok. 250. Miejski Zakład Komunikacji informuje o utrudnieniach w komunikacji miejskiej. Duże problemy z punktualnością mają linie podmiejskie, a także kursujące na skraju miasta. Wiele samochodów stoi w korkach, co potwierdził reporter PAP będący na miejscu.

W wielu szkołach w mieście odwołano zajęcia. Jak podaje toruński magistrat zajęcia zostały zawieszone w IV Liceum Ogólnokształcącym, VII Liceum Ogólnokształcącym im. Wandy Szuman, X Liceum Ogólnokształcącym im. prof. Stefana Banacha, Zespole Szkół Ekonomicznych im. Elżbiety Zawackiej, Zespole Szkół Samochodowych im. gen. Józefa Bema, Zespole Szkół Technicznych, Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych im. prof. Sylwestra Kaliskiego, Zespole Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego, Zespole Szkół Inżynierii Środowiska im. gen. Ignacego Prądzyńskiego, Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13 im. Władysława Broniewskiego, Zespole Szkół nr 26 w Toruniu, V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II, III Liceum Ogólnokształcącym im. Samuela Bogumiła Lindego, I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika.

Toruń. Wyjazd na Warszawę. Dziś do pracy, zamiast samochodem, tramwajem. Ale radość jest, że duch w narodzie nie gaśnie. Może nie damy się, jak te owce na rzeź, prowadzić brukselskim k...okratom. pic.twitter.com/7gyHc029ro — Leonard Zelig 🇵🇱🇫🇷🇵🇹 ن (@ZeligLeonard1) February 9, 2024

Władze miasta apelowały od kilku dni, żeby rozważyć powstrzymanie się w piątek od podróży. Protest w Toruniu ma potrwać nawet do godziny 20. Jedyna droga wjazdowa, gdzie rolnicy nie protestują, to wjazd do miasta od strony Poznania.

Podlasie

Protestujący rolnicy zablokowali w piątek drogę krajową nr 8 w miejscowości Sztabin (Podlaskie) na trasie Białystok - Suwałki. Policja zorganizowała objazdy.

Policja poinformowała, że droga została zablokowana ok. godz. 9.15. Trwa tam zgromadzenie protestujących rolników.

Policjanci zorganizowali objazdy przez Augustów, Lipsk i Dąbrowę Białostocką skąd kierowcy będą mogli dojechać do Sokółki i ominąć blokady znajdujące się w Sztabinie i w Suchowoli.

Na terenie województwa podlaskiego - jak podała policja - jest 16 zarejestrowanych zgromadzeń.

Poznań

Do centrum Poznania – według zapowiedzi protestujących rolników i informacji poznańskiego magistratu - ma wjechać w piątek ok. 1 tys. traktorów. Z utrudnieniami muszą się liczyć nie tylko kierowcy, ale i pasażerowie komunikacji miejskiej. Utrudnienia spodziewane są też w innych miejscach regionu.

W związku z piątkowym protestem rolników spore utrudnienia w ruchu spodziewane są w stolicy regionu. Jak przekazał sierż. sztab. Łukasz Paterski z poznańskiej policji, działania środowisk rolniczych w mieście zaplanowane są w godzinach od 10.00 do 16.00., ale utrudnienia w ruchu przewidywane są także przed, jak i po oficjalnych godzinach zgromadzenia.

"Rozpoczęcie wydarzenia zaplanowane jest na godzinę 10.00 w rejonie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy Alejach Niepodległości w Poznaniu. Ta ulica na odcinku od ul. Niezłomnych do Parku Cytadela zostanie całkowicie wyłączona z ruchu. Utrudnienia powstaną na drogach dojazdowych do Poznania oraz bezpośrednio do centrum miasta" – zaznaczył Paterski.

Dodał, że w piątek już od godziny 8.00 mogą pojawiać się pierwsze utrudnienia na trasach wlotowych do Poznania, w szczególności na ulicach: Bukowskiej, Dąbrowskiego, Głogowskiej, Obornickiej, Krzywoustego i Królowej Jadwigi. Natomiast na skrzyżowaniach przelotowych, zostanie utrzymany ruch poprzeczny na zasadzie śluz komunikacyjnych.

Paterski zaznaczył, że w trakcie protestu funkcjonariusze będą na bieżąco kierować ruchem oraz wskazywać możliwe drogi objazdu. Zaapelował też do wszystkich kierowców o zrozumienie i cierpliwość na drogach. "Zachęcamy do szukania alternatywnych tras oraz unikania podróży do centrum miasta, gdy nie jest to konieczne" – podkreślił.

O utrudnieniach dla kierowców, ale także dla pasażerów komunikacji miejskiej poinformował także Urząd Miasta Poznania. Magistrat wskazał, że "kolumny ciągników mają wjechać do Poznania z 12 kierunków - tyle punktów spotkań wokół miasta ustalili organizatorzy protestu".

"W miarę możliwości utrzymywana będzie komunikacja zbiorowa wzdłuż al. Niepodległości oraz ruch poprzeczny przez śluzy. Późniejsze utrzymanie komunikacji autobusowej na tej ulicy będzie zależne od liczby ciągników. Jeżeli sprawdzi się zapowiadana liczba uczestników (około 1000) prawdopodobnie zamknięte zostaną również ulice dojazdowe do al. Niepodległości - m.in. Solna, Libelta, Św. Marcin, Królowej Jadwigi. Nie będzie możliwy również wjazd w ul. Kościuszki, która będzie zamknięta od ul. Libelta do Fredry" – podał magistrat i zaznaczył, że ruch tramwajowy w całym mieście ma odbywać się normalnie, a w centrum ma zostać utrzymany dzięki śluzom zabezpieczonym przez policjantów.

"Służby Nadzoru Ruchu poznańskiego MPK będą reagowały na bieżąco i próbowały zmniejszać niedogodności, niemniej należy się przygotować na bardzo duże problemy w przemieszczaniu się transportem zbiorowym" – zaznaczył magistrat.

Z utrudnieniami w ruchu muszą się liczyć nie tylko mieszkańcy Poznania, ale także innych wielkopolskich miejscowości. Sierż. szt. Wojciech Zeszot z KPP w Pile podał, że w związku z planowanymi w piątek zgromadzeniami środowisk rolniczych, utrudnienia spodziewane są na dk 10 w miejscowości Kosztowo oraz na obwodnicy Piły w okolicach skrzyżowania dk 10/11 z drogą prowadzącą nad jezioro Płotki.

Konińska policja poinformowała natomiast, że w tym rejonie utrudnień w ruchu należy spodziewać się głównie na dk 92. "Rozpoczęcie wydarzenia zaplanowane jest na godzinę 10.00 i ma przebiegać zgodnie z wytyczoną trasą: od ul. Wolności w Słupcy do ronda w Golinie, a następnie do miejscowości Wólka – parking TIR, skąd rolnicy udadzą się do punktu startowego na ul. Wolności w Słupcy" – wskazano. Możliwe jest także wystąpienie utrudnień na trasie dk 25 w Rychwale w rejonie ronda, w pobliżu stacji paliw Orlen.

Utrudnienia spodziewane są także w powiecie leszczyńskim przy drodze krajowej nr 12 w miejscowości Lasocice; w rejonie wjazdu na drogę S5. Z kolei w powiecie chodzieskim – jak podała policja – "od Budzynia w kierunku Poznania około 250 ciągników ustawi się na drodze".

W powiecie złotowskim z kolei utrudnienia w ruchu mogą wystąpić przy dk 11/22 w miejscowości Jastrowie, oraz na dw 188 pomiędzy miejscowościami Blękwit i Krajenka.

Utrudnienia w ruchu spodziewane są także w okolicach Gniezna, Koła, Kościana, Kalisza, Słupcy, Szamotuł, Śremu, Środy Wielkopolskiej, Kępna, Ostrowa Wlkp., Pleszewa, Rawicza, czy Wrześni.

KWS - BPL, PAP