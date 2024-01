Rolnicy we Francji będą dalej protestować na drogach

Francuscy rolnicy zapewnili w sobotę, że będą kontynuować protesty na drogach, podczas których domagają się wyższych cen na swoje produkty oraz ochrony przed wzrostem kosztów produkcji i przed globalną konkurencją. Wysunięte w piątek propozycje rządu farmerzy uznali za niesatysfakcjonujące.

/ Abaca Press

Największy francuski związek zawodowy rolników FNSEA przekazał, że rozwiązania proponowane przez premiera Gabriela Attala, jak utrzymanie subsydiowanych cen paliwa i niedopuszczenie do podpisania umowy o wolnym handlu między UE a Mercosur, czyli strefą wolnego handlu w Ameryce Południowej, nie wystarczą - podała agencja Reuters.

Niektóre z blokad, ustawionych przez rolników na drogach, były w sobotę stopniowo usuwane, ale główna autostrada prowadząca przez południową Francję i Hiszpanię, była nadal zamknięta. Najwięcej blokad znajdowało się na południu Francji.

Za działaniami Unii Europejskiej wobec rolników stoi przekonanie, że mieszkańców Europy należy żywić importowanymi produktami; sprzeciwiamy się takiemu myśleniu - mówi w rozmowie z PAP w Brukseli Veronique Le Floc'h, szefowa związku zawodowego Coordination rurale, organizującego protesty we Francji.

"Rolnicy w całej Europie są dotknięci tymi samymi normami, ograniczeniami, których źródłem jest Unia Europejska. UE w ekspresowym tempie narzuca nam politykę, która, z jednej strony, jest ultraliberalna - umowy o wolnym handlu, pozwalające na import płodów rolnych, wyprodukowanych bez przestrzegania naszych norm sanitarnych i środowiskowych. Z drugiej strony, na nas - w Europie - nakłada się obowiązki ograniczania produkcji, odbiera nam się środki produkcji - np. środki ochrony roślin" - wyjaśniła Le Floc'h.

"Widać w tym bardzo wyraźnie przekonanie, że mieszkańców Europy nie należy karmić własną produkcją, tylko zastąpić ja importem. I właśnie temu się sprzeciwiamy" - deklaruje szefowa Coordination rurale.

Tłumacząc, dlaczego jej związek zawodowy zdecydował się na protesty, zwróciła uwagę, że we Francji istnieją co prawda potężne organizacje, takie jak COPA COGECA (europejski związek rolniczych związków zawodowych i spółdzielni), ale są one - jej zdaniem - "rolnicze" tylko z nazwy.

"W skład COPA COGECA wchodzą spółdzielnie, które nie działają na rzecz rolników, lecz dla własnego zysku. Naszym zadaniem dzisiaj jest - wspólnie z innymi - zorganizowanie przeciwwagi dla nich. Nam nie chodzi o to, żeby kupić taniej w Brazylii i sprzedać drożej w Europie, tylko o zachowanie gospodarstw rodzinnych, o uczciwy zarobek i powrót do polityki suwerenności żywnościowej" - zaznacza Le Floc'h.

Najpilniejszą, jej zdaniem, sprawą jest pomoc gospodarstwom zagrożonym bankructwem przez skutki pandemii Covid-19, klęski suszy czy powodzie. Dlatego Coordination rurale sprzeciwia się europejskiemu "Zielonemu Ładowi", domaga się uproszczeń administracyjnych, ulg podatkowych, czy obniżki cen oleju napędowego do ciągników.

Pytana, czy zamierza brać czynny udział w polityce, Le Floc'h odpowiada: "Organizując, łącząc rolników z różnych gałęzi produkcji - od sadowników, przez producentów zbóż, po hodowców bydła - chcemy wysłać jasny bardzo mocny sygnał. Tak jak zrobili to rolnicy w Holandii. Ale to nie do nas - związkowców - należy robienie polityki. To zadanie dla innych".

Rolnicy domagają się lepszych cen swoich produktów, mniejszej biurokracji i ochrony przed tanim importem. Sprzeciwiają się europejskiemu Zielonemu Ładowi, którego celem jest w szczególności ograniczenie stosowania pestycydów, domagają się obniżki cen oleju napędowego do ciągników i pełnego stosowania prawa, które wymusza na producentach i supermarketach wyższe ceny za produkty rolne.

Część rolników zagroziła kilkudniową blokadą Paryża, a jeden ze związków zapowiedział, że będzie starał się w poniedziałek uniemożliwić działanie giełdy świeżej żywności zaopatrującej stolicę.

Francja jest największym producentem rolnym w UE - pisze Associated Press, podkreślając, że protesty rolników w tym kraju są symptomem niezadowolenia wsi także w innych państwach unijnych. Wpływowy i silnie subsydiowany sektor staje się gorącym tematem przed czerwcowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego, a populistyczne i skrajnie prawicowe partie mają nadzieję wykorzystać niezadowolenie rolników z umów o wolnym handlu czy kwestię ciężarów wywołanych przez inwazję Rosji na Ukrainę - twierdzi agencja AP, przypominając, że w ostatnich tygodniach rolnicy zorganizowali protesty w Niemczech, Holandii, Polsce i Rumunii. (PAP)

