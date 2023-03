Rolnicy niezadowoleni ze spotkania z ministrem. Kołodziejczak zapowiada okupację Ministerstwa Rolnictwa

Minister Henryk Kowalczyk pytany o rezultaty środowego spotkania z rolnikami ocenił, że uzgodniono działania, jakie należy podjąć w krótkiej jak i dłuższej perspektywie. Dodał, że "co do ogólnych zasad", to spotkały się one z akceptacją strony społecznej. Zupełnie inne zdanie na ten temat ma obecny na spotkaniu lider Agrounii Michał Kołodziejczak, który napisał na Twitterze, że rozpoczynają strajk okupacyjny w resorcie.

W środę w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbył się "okrągły stół" rolniczy ws. sytuacji na rynku w związku z ilością ukraińskiego zboża sprowadzonego do Polski. W obradach uczestniczyli m.in. wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk i przedstawiciele organizacji rolniczych, firm eksportowych i przetwórczych.

" Tutaj muszą być konkrety, inaczej nie wychodzimy"

Jak relacjonował reporter TVN24, minister Henryk Kowalczyk zostawił rolnikom dokument z propozycjami i opuścił budynek. Wcześniej rolnicy zostali też proszeni o niewnoszenie telefonów. To rozsierdziło uczestników spotkania.

- (Minister) przedstawił swój punkt widzenia nie wsłuchując się w głos obecnych na spotkaniu. Nie zostało podpisane porozumienie, nie ma żadnych ustaleń - relacjonował Kołodziejczak.

Po pewnym czasie minister Kowalczyk ponownie pojawił się na spotkaniu. - Minister Kowalczyk wrócił. Jak widać ma poczucie, że zawalił. Twierdzi, że ciężko wyliczyć straty w branży rolnej. Jak politycy przyznawali podwyżki dla siebie to nie sprawiało to dla nich trudności. Tutaj muszą być konkrety, inaczej nie wychodzimy - tweetował Kołodziejczak.

Rozpoczęliśmy okupację @MRiRW_GOV_PL

Minister @Kowalczyk_H przedstawił swój punkt widzenia nie wsłuchując się w głos obecnych na spotkaniu.

Nie zostało podpisane porozumienie, nie ma żadnych ustaleń. Przygotowujemy wspólną listę postulatów. pic.twitter.com/WDaqBonUEO — Michał Kołodziejczak (@EKOlodziejczak_) March 29, 2023

Kowalczyk: Moja dymisja byłaby ucieczką od problemów

Jestem od tego, żeby rozwiązywać problemy; w tym momencie moja dymisja byłaby ucieczką od problemów - powiedział w środę wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Zauważył, że obecnie kluczowa jest finansowa stymulacja eksportu zboża z Polski.

Minister dopytywany na antenie Polsatu o krytykę ustaleń spotkania przez lidera Agrounii Michała Kołodziejczaka, Kowalczyk odparł, że "w trakcie dyskusji nad tymi propozycjami nie padło nic konkretnego" ze strony tej organizacji. "Proponował ( Kołodziejczak - PAP) rzeczy, które są niemożliwe - typu totalne zamknięcie granic z Ukrainą" - dodał minister.

Wicepremier zapewnił, że polski rząd zabiegać będzie w Komisji Europejskiej o nałożenie klauzuli ochronnej z powodu zakłóceń na rynku spowodowanych importem ukraińskiego zboża. "Oczekiwanie, że zamkniemy samodzielnie (granicę - PAP), to w tym momencie jest nierealne" - zaznaczył.

Dopytywany o powód, dlaczego ukraińskie zboże, które miało jechać dalej, zostało w Polsce, Kowalczyk zwrócił uwagę, iż było to spowodowane jego niską ceną. "Przede wszystkim było tańsze i to jest powód. Polskie firmy kupowały, bo było tańsze. Kupowały zboże ukraińskie, bo było tanie. Wobec tego nie kupiły od polskich rolników - i to jest główny powód. Dodatkowo spadły ceny na rynkach światowych" - odpowiedział.

Według Kowalczyka w najbliższych trzech miesiącach najważniejszym zadaniem będzie finansowa stymulacja eksportu zboża, które zalega w Polsce. Mają to wspomóc m.in. dopłaty i rekompensaty. Dodał, że ma nadzieje, iż zaproponowane przez rząd rozwiązania pozwolą opróżnić magazyny.

Minister apelował, by rolnicy nie sprzedawali zboża

Pytany o swoje słowa z zeszłego roku na temat tego, aby rolnicy wstrzymali się ze sprzedażą zboża - które obecnie są wypominane ministrowi - podkreślił że dotyczyło to okresu żniw.

"Apelowałem o to, żeby w żniwa nie sprzedawali zboża w panice (... ) Później np. w październiku, czy w listopadzie nie mówiłem takich rzeczy (...) Apel w żniwa miał swoje uzasadnienie" - powiedział.

Kowalczyk przyznał, że powinien być bardziej precyzyjny i podkreślić, że to dotyczyło właśnie żniw. "Nie wszyscy zrozumieli moje intencje. Rzeczywiście za to jestem gotów przeprosić, bo intencje powinno się wyrażać w sposób precyzyjny" - dodał.

Minister pytany o to, czy powinien ponieść odpowiedzialność polityczną za obecną sytuację wskazał, że "jeśli by moja dymisja zmieniła sytuację na rynku zboża, to ja chętnie zgłoszę się do takiej dymisji". "Natomiast w tym momencie jestem od tego żeby rozwiązywać problemy. Dymisja byłaby ucieczką od problemów w tym momencie" - zwrócił uwagę.

Dopytywany, czy nie planuje sam złożyć dymisji odparł, że "na ten moment, jak rozwiążę ten problem - kto wie".

Kowalczyk odniósł się ponadto do niedawnego incydentu w trakcie Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce, gdzie jego wystąpienie zostało zakłócone przez grupę osób, a w stronę samego ministra rzucono kilka jajek.

Wicepremier podkreślił, że taki incydent nie jest miły, ale wie, iż to nie byli rolnicy "tylko wynajęty człowiek przez Konfederację, bo tak to trzeba jasno powiedzieć". "Mamy zdjęcia, wiemy co to za osoba. Nie ma nic wspólnego z rolnictwem" - zaznaczył.

KWS - Bankier.pl, Michał Boroń - PAP.