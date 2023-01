Rolnicy dostaną większe emerytury. Sejm znowelizował ustawę o ubezpieczeniu społecznym rolników

Sejm w piątek uchwalił nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zmiany mają spowodować podniesienie wysokości emerytur rolniczych, chodzi o zmianę sposobu waloryzacji emerytur z KRUS.

fot. DedovStock / / Shutterstock

Za ustawą głosowało 450 posłów, przeciw było trzech, dwóch się wstrzymało.

Wcześniej Sejm odrzucił poprawkę, która doprecyzowywała, że emerytura podstawowa to kwota równa najniższej emeryturze określonej w przepisach emerytalnych. Poprawka była zgłoszona przez Klub Lewicy oraz Klub KP. Została negatywnie zaopiniowana przez sejmowe komisje rolnictwa oraz polityki społecznej.

Przepisy znowelizowanej ustawy wiążą wysokość emerytury podstawowej z wysokością najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych. Emerytura podstawowa, która służy do wyliczania emerytur rolniczych, będzie równa 90 proc. minimalnej emerytury z ZUS.

Emerytura podstawowa stanowi podstawę wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych, ale nie jest równa emeryturze rolniczej, tylko na jej podstawie liczy się wysokość ostatecznej emerytury, mnożąc przez określone wskaźniki.

Dotychczas waloryzacja emerytury rolniczej była przeprowadzana inaczej niż emerytury z ZUS, stąd powstały duże różnice miedzy tymi świadczeniami. Po marcowej waloryzacji w 2022 r. rolnicza emerytura podstawowa wynosi 1084,58 zł, a minimalna emerytura z ZUS – 1338,44 zł brutto. Oznacza to różnicę 253,86 zł.

W 2023 r. emerytura minimalna z ZUS może wzrosnąć do 1588,44 zł, a po zmianie przepisów emerytura podstawowa z KRUS wynosić będzie 1430 zł (90 proc. minimalnej emerytury wypłacanej z ZUS).

Przyjęte przepisy gwarantują, że emerytura rolnicza (po 25 latach opłacania składek) nie będzie niższa od najniższej emerytury wypłacanej z ZUS.

Ustawy wprowadza ponadto mechanizm rekompensujący opłacanie podwójnej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z tytułu prowadzenia oprócz działalności rolniczej dodatkowo pozarolniczej działalności gospodarczej lub składki dodatkowej z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych. Ta zmiana przepisów umożliwi uzyskanie dodatku do emerytur rolniczych na zasadach zbliżonych do zasad, na jakich jest ustalana wysokość części składkowej świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych. Rozwiązanie to dotyczy ok. 97 tys. osób.

Wyrównanie zasad przyznawania emerytury w KRUS i ZUS z budżetu państwa to koszt ponad 2 mld zł. W tym roku w budżecie na emerytury rolnicze zarezerwowano ponad 20 mld zł.

Nowe przepisy mają wejść w życie marca tego roku.

Teraz ustawa trafi do prac w Senacie.

autor: Anna Wysoczańska