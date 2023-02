Rok wojny w Ukrainie i co dalej? UE (na razie) tylko z sankcjami

10. pakiet sankcji, finansowe wsparcie dla Kijowa od Europejskiego Braku Inwestycyjnego, czy rozmowy o wspólnym zakupie amunicji - tak wygląda unijna rzeczywistość niemal rok po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji.

Jak podaje "Dziennik Gazeta Prawna" "Unia w najbliższym czasie ma skupić się na opracowaniu planu wspólnych zamówień broni na rzecz Ukrainy. "Obecnie bowiem każde państwo członkowskie, które chce wesprzeć Kijów w walce z rosyjską agresją, musi składać indywidualne zamówienia na dany rodzaj broni, sprzętu czy amunicji. Dziś szefowie dyplomacji państw członkowskich będą rozmawiać o pierwszym, wspólnym zamówieniu 155-milimetrowych pocisków artyleryjskich" - czytamy.

"Według (szefowej KE Ursuli) von der Leyen zakupy te byłyby analogiczne do zamówień szczepionek przeciw COVID-19, a więc koordynowane przez Komisję. Pomysł wspólnych zakupów pocisków przedstawiła Estonia, a według estońskich mediów w grę wchodziłoby nawet 1 mln pocisków za kwotę ok. 4 mld euro. Do dziś UE na zakup broni i sprzętu dla Ukrainy przeznaczyła łącznie 3,6 mld euro" - wskazuje gazeta.

Dziennik zaznacza przy tym, że niewykluczone, iż UE ogłosi w najbliższych dniach pakiet dodatkowego wsparcia finansowego Ukrainy. "Według naszych nieoficjalnych informacji swoją propozycję dla Kijowa przygotowuje także Europejski Bank Inwestycyjny, który ma zamiar ją przedstawić jednak na krótko po rocznicy rosyjskiej agresji. UE natomiast skupia się na +dostarczeniu+ do piątku kolejnego, 10. już pakietu sankcji zaprezentowanego w ubiegłym tygodniu przez szefową KE" - podaje "DGP".

Rosyjski sektor jądrowy ciągle "nie do ruszenia"

Wszystko wskazuje na to, że 10. pakiet nie przyniesie żadnych sankcji na rosyjski sektor jądrowy, w tym Rosatom, czego domagał się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, a wraz z nim państwa bałtyckie i Polska. Według naszych informacji Bruksela zadeklarowała ambasadorom, że przygotuje propozycje sankcyjne także w tym obszarze, ale ostatecznie pomysł pogrzebał sprzeciw Węgier" - donosi dziennik.

"Na chwilę obecną UE w 10. pakiecie jest zgodna, żeby poszerzyć listę sankcji indywidualnych o 130 podmiotów i osób, w tym cztery kolejne rosyjskie banki oraz członków administracji, którą Kreml zainstalował lub próbował zainstalować na okupowanych ukraińskich terytoriach. +27+ zamierza także w najnowszym pakiecie zakazać Rosjanom zasiadania w zarządach europejskich spółek infrastruktury krytycznej" - czytamy. (PAP)

