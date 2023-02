Rok wojny w Ukrainie. Popkultura ją monetyzuje, Ukraina zyskuje, a Rosja bierze na przeczekanie

Sean Penn jeszcze w lutym odwiedził Ukrainę, kolejne gwiazdy robią pokaźne przelewy na organizacje charytatywne pomagające uchodźcom, a koszulki ze słynną kwestią obrońców z Wyspy Wężowej sprzedają się na pniu - wojna wkroczyła do popkultury.

fot. STAFF/ State Emergency Service of Ukraine /Zozulia Yulii/Ukrinform/ABACA / / Reuters/ Cover Images/ Abaca Press

Wojna w Ukrainie była przynajmniej dla popkultury sporym zaskoczeniem. Podobnie jak dla intelektualistów z zachodniej Europy. Dla nich bowiem Rosjanin to odrobinę nieokrzesany czytelnik Tołstoja, który sobotnie wieczory spędza, pochlipując nad "Jeziorem łabędzim". Ten obraz nie przeżył brutalnego zderzenia z rzeczywistością, w której trzeba się odnaleźć. I pokazać.

Hollywood trochę jak żaba, co się nie rozdwoi

5 proc. światowych przychodów z filmów - tyle studia musiały wziąć pod uwagę, kiedy zdecydowały się wstrzymać licencjonowanie filmów po inwazji. Po zakończonej wojnie trzeba będzie się rozliczyć w ramach podpisanych umów, począwszy od naruszenia postanowień przez rosyjskich dystrybutorów, poprzez brak możliwości ich wykonania, na działaniach siły wyższej kończąc. Co więcej, Rosja zniosła ochronę znaków towarowych dla zachodnich firm, a ścisła ochrona praw autorskich nigdy nie szła tam najlepiej, stąd wniosek, że w kinach będą puszczać pirackie wersje hitów (o ile przejdą one sito cenzury).

Studia filmowe muszą się także zmierzyć z rosnącymi kosztami ich produkcji - inflacja, która przyspieszyła m.in. przez nałożone na rosyjską ropę embargo czy wzrost cen pszenicy i nawozów.

Z drugiej strony scenariusze na kolejne megaprodukcje pisze samo życie. Zapewne w najbliższym czasie możemy się spodziewać powrotu Rosji do roli czarnego charakteru jak w pierwszych filmach z Jamesem Bondem (a nie amorficznych niebytów zła, z którymi mamy do czynienia teraz). Powróci więc stare dobre kino szpiegowskie. Zapewne widzowie dostaną szansę obejrzenia ukraińskiego sequela "300", opartego np. o bohaterską obronę fabryki Azowstal albo "Walkirii" o nieudanym zamachu na Putina, bo o takim pewnie stanie się w którymś momencie głośno. Dopiero po czasie wejdzie do kin odpowiednik "Plutonu" Oliviera Stone'a.

Moda na wycieczkę do Kijowa

Aktorka i producenta Jessica Chastain, aktor Sean Pean, komik Ben Stiller, aktor Liev Schreiber (o ukraińskich korzeniach) udali się do Ukrainy. I choć środki przeznaczone na ich ochronę są znaczne, to dla broniących się przed inwazją, przewyższają korzyści.

It was an honour to meet President @ZelenskyyUa on #WorldRefugeeDay as part of my visit with UNHCR @Refugees to stand in solidarity with people forced to flee in Ukraine and worldwide, and bring more attention to the humanitarian situation. @Refugees #WithRefugees pic.twitter.com/zpNpva233j — Ben Stiller (@BenStiller) June 20, 2022

- Zrobimy wszystko, aby nasza walka i nasze potrzeby usłyszano w najodleglejszych częściach globu, nawet przez tych, którzy na co dzień nie śledzą polityki - zapowiedział Wołodymyr Zełenski. Wykorzystuje więc platformy społecznościowe celebrytów, by dotrzeć na pierwsze strony gazet. W końcu jako były komik doskonale rozumie, jak działa showbiznes.

W dobrym tonie na hollywoodzkich salonach jest także przeznaczenie pieniędzy na wsparcie dla Ukrainy. I tak za pośrednictwem Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego Leonardo DiCaprio przekazał 10 mln dol. David i Victoria Beckhamowie wpłacili za pośrednictwem UNICEF-u 1 mln funtów. Mia Kunis, która urodziła się w Ukrainie, zebrała wraz z mężem Ashtonem Kutcherem 30 mln dolarów, z czego sami przekazali 3 mln na rzecz uchodźców, rozpoczynając kampanię GoFundMe. Jak zaznaczyli na Instagramie, dzięki temu zapewniają"łagodniejsze lądowanie osobom, których przyszłość jest niepewna".

Z kolei brytyjski aktor Benedict Cumberbatch w ramach rządowego programu Homes for Ukraine, w którym mieszkańcy mogą oferować uchodźcom zakwaterowanie w swoich domach, sam przyjął u siebie rodzinę z Ukrainy. Dzięki staraniom aktora Marka Hamilla, który wcielił się w postać Luka Skywalkera w kultowej serii "Gwiezdnych wojen", 500 dronów trafi do Ukrainy. Akcja pod hasłem "Luke Skywalker dowodzi armią dronów" zebrała fundusze na zakup sprzętu.

Część z ich starań może zostać odebrana przez widownię jako cyniczna. Ale jest to ryzyko wkalkulowane.

Wojna memów wygrana przez Ukrainę

"Romantyczne gesty przybierają różne formy" - tak Twitter Ministerstwa Obrony Ukrainy skomentował przekazanie przez Emmanuela Macrona dział samobieżnych Cezar.

Sophie Marceau… Isabelle Adjani… Brigitte Bardot…



Emmanuel Macron! … and CAESARs!

🇺🇦❤️🇫🇷 pic.twitter.com/JQDmAO6cjH — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 12, 2022

Takich perełek można znaleźć sporo na tym profilu, który prowadzony jest przez "magików", idealnie wyczuwających proporcje pomiędzy horrorem wojny a czarnym humorem. - Uwielbiamy memy - mówi BBC News Olena, ale to nie jej prawdziwe imię. Zarządza ona pięcioosobowym zespołem wolontariuszy, którzy współpracują z ukraińską administracją rządową w mediach społecznościowych. Pracują całą dobę, by najpóźniej w ciągu kilku godzin zareagować na wiadomości z kraju i zagranicy, tworząc filmiki czy memy o dużej dawce emocji. I przełożyło się to na realne korzyści. Kanał ukraińskiego MON ma już 1,8 mln obserwujących, a niektóre filmiki odtwarzane były więcej niż milion razy.

Jako jeden z największych sukcesów swojego zespołu Olena opisuje filmik, który wygląda jak reklama turystyczna Krymu, ale tuż po pięknych plażach czy drogich kurortach pojawiają się obrazy z bombardowania tego obszaru. Na końcu pojawiają się uciekający stamtąd Rosjanie, którzy raczej nie spędzili na ukraińskim Krymie miłego urlopu. Wszystko na podkładzie muzycznym piosenki Bananarama "Cruel Summer" ["Okrutne lato" - tłum. red.].

Unless they want an unpleasantly hot summer break, we advise our valued russian guests not to visit Ukrainian Crimea.



Because no amount of sunscreen will protect them from the hazardous effects of smoking in unauthorised areas.

🎶Bananarama pic.twitter.com/NnWnpZqMhR — Defense of Ukraine (@DefenceU) August 11, 2022

- Naszym głównym celem jest pokazanie międzynarodowej społeczności, że Ukraina może wygrać- wyjaśnia Olena.

Inny zespół z kolei ma demoralizować oddziały przeciwnika, poprzez m.in. pokazywanie strat, jakie ponoszą. Metodą prób i błędów doszli do mechanizmów, które działają na wojsko rosyjskie. Np. pokazywanie ciał martwych żołnierzy tylko ich jednoczyło w gniewie. Podobnie jak nie zadziałały przekazy z rannymi i zabitymi przez nich cywilami. - To tylko sprawiało, że byli dumni - opisuje Olena. Rozwiązanie podsunął sam Putin, ogłaszając mobilizację.

Wojna stanowiła cement dla Ukraińców w mediach społecznościowych. - Być może po raz pierwszy w historii mamy do czynienia z sytuacją, w której społeczeństwo obywatelskie ufa państwu i pomaga mu. Siły zbrojne robią swoje, a społeczeństwo tworzy treści, memy, obrazy, piosenki - zaznacza Igor Sołowiej, dyrektor Centrum Komunikacji Strategicznej i Bezpieczeństwa Informacji.

Co na to Rosja? Niewiele, patrząc na wcześniejsze doniesienia o ich farmach trolli. Jak na razie nie udało się im wymyślić nic ciekawego, śmiesznego, pięknego czy bolesnego. Tylko paździerzowe obrazki i Z.

***

Popkultura i pieniądze w Bankier.pl, czyli seria o finansach "ostatnich stron gazet". Fakty i plotki pod polewą z tajemnic Poliszynela. Zaglądamy do portfeli sławnych i bogatych, za kulisy głośnych tytułów, pod opakowania najgorętszych produktów. Jakie kwoty stoją za hitami HBO i Netfliksa? Jak Windsorowie monetyzują brytyjskość? Ile kosztuje nocleg w najbardziej nawiedzonym zamku? Czy warto inwestować w Lego? By odpowiedzieć na te i inne pytania, nie zawahamy się zajrzeć nawet na Reddita.