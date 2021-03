Rok z koronawirusem w Polsce. 4 marca potwierdzono pierwszy przypadek

Polski pacjent "zero" do dziś odczuwa skutki choroby. "Czekam na szczepienie"

Do dziś odczuwam skutki choroby. Pozostała trauma – mówi PAP polski pacjent "zero" Mieczysław Opałka. Ten mieszkaniec Cybinki (woj. lubuskie) przed rokiem, jako pierwsza osoba w Polsce z diagnozą choroby spowodowanej koronawirusem, trafił do szpitala w Zielonej Górze.