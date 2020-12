Rok hipotecznych podwyżek za nami, ale raty kredytów niższe niż w 2019 r.

fot. Wojciech Wrzesien / Shutterstock

Kredyty hipoteczne są obecnie sporo droższe niż przed rokiem. Z analizy Bankier.pl wynika, że marża wzrosła średnio o prawie 0,2 pp., ale klient pożyczający ok. 400 tys. zł płaci ratę niższą przeciętnie o 281 zł niż w grudniu 2019 r.

Rok 2020 przemeblował rynek kredytów hipotecznych, doprowadzając do pozornie paradoksalnej sytuacji – kredyty zdrożały, ale klienci płacą dziś niższe raty. Banki jednocześnie zaostrzyły kryteria kredytowania, ale średnia zdolność kredytowa jest nieco wyższa niż przed rokiem. Paradoksy zawdzięczamy serii obniżek stóp procentowych wprowadzonych w trudnym momencie dla gospodarki – wkrótce po pierwszej fali pandemii.

Mijający rok podsumowaliśmy dokonując w grudniu 2020 r. porównania ofert banków dla tego samego profilu kredytobiorców, co w grudniu 2019 r. Zestawienie symulacji pokazuje, jak wiele zmieniło się w ciągu zaledwie 12 miesięcy.

Przyjęliśmy, że kredytobiorcy to bezdzietne małżeństwo. Klienci mają łącznie do dyspozycji 8 tys. zł miesięcznie. 30-latkowie są w podobnej sytuacji zawodowej, oboje uzyskują dochody z umów o pracę na czas nieokreślony. Klienci nie posiadają obecnie żadnych zobowiązań kredytowych, a dotychczasowe długi spłacali sumiennie. W Biurze Informacji Kredytowej nie posiadają negatywnych wpisów. Na celowniku kredytobiorców znalazło się mieszkanie z rynku wtórnego w Katowicach kosztujące 490 tys. zł.

Kredyty z 10-procentowym wkładem własnym zeszły na drugi plan

Pierwszym owocem zmian, które zaszły na rynku w 2020 r. jest znacznie mniejsza dostępność kredytów z minimalnym wkładem własnym. W grudniu 2019 r. profilowi kredytobiorcy mogli wybierać spośród propozycji 10 instytucji. Rok później na placu boju pozostało tylko 6, z czego niektóre stawiają klientom dodatkowe warunki (np. konieczność posiadania wcześniejszej relacji z bankiem).

Przypomnijmy, że wkrótce po wiosennej fali epidemii wiele banków zrewidowało swoje podejście do minimalnego wymaganego wkładu własnego. Kilka instytucji wycofało się nawet z proponowania kredytów z 20-procentową wpłatą, uznawanych do tej pory za „standardowe”. Jesienią mogliśmy obserwować odwrotny trend, rozluźnienia zasad. Nie dosięgnął on jednak wszystkich banków proponujących finansowanie z LTV 90 proc. przed rokiem.

Marże pozostałych na rynku kredytów z minimalnym wkładem własnym systematycznie rosły przez 2020 r. Z badania HipoTracker Bankier.pl wynika, że średnia stawka wzrosła w tym czasie o 0,46 pp.

Marża w górę, rata w dół

Dwa banki pozostały przy poprzednich warunkach, jeden obniżył marżę, a reszta wprowadziła podwyżki – tak można podsumować porównanie ofert dla profilowych kredytobiorców z grudnia 2019 i 2020 r. Skala zmian nie zasługuje na nazwanie ich „drobnymi korektami”. Nie brakuje banków, w których marża wzrosła o 0,3-0,4 pp.

Porównanie wysokości marży kredytowej – grudzień 2020 vs grudzień 2019 (kwota 392 tys. zł, LTV 80 proc., dla tego samego profilu klienta) Bank Marża w grudniu 2020 r. Marża w grudniu 2019 r. Różnica (2020 vs 2019) Alior Bank 2,19 pp. 2,29 pp. -0,10 pp. Bank BPS 2,09 pp. 1,79 pp. +0,30 pp. Bank Millennium 2,00 pp. 2,00 pp. 0,00 pp. Bank Pekao 2,10 pp. 1,94 pp. +0,16 pp. Bank Pocztowy 2,09 pp. 1,89 pp. +0,20 pp. BNP Paribas Bank 1,90 pp. 1,50 pp. +0,40 pp. BOŚ 2,00 pp. 2,00 pp. 0,00 pp. Citi Handlowy 1,99 pp. 1,74 pp. +0,25 pp. Credit Agricole 2,25 pp. 2,00 pp. +0,25 pp. ING Bank Śląski 2,10 pp. 1,90 pp. +0,20 pp. mBank 2,60 pp. 2,55 pp. +0,05 pp. Pekao Bank Hipoteczny 1,99 pp. 1,80 pp. +0,19 pp. PKO BP 2,20 pp. 1,90 pp. +0,30 pp. PKO BP (dla klienta wewnętrznego) 2,15 pp. 1,85 pp. +0,30 pp. Santander Bank 2,29 pp. 1,99 pp. +0,30 pp. Źródło: Bankier.pl na podstawie danych z banków (12.2019, 12.2020).

Średnio marża dla profilowego klienta starającego się o kredyt z 20-procentowym wkładem własnym wzrosła o 0,19 pp. Pomiędzy grudniem 2019 r. a grudniem 2020 r. zaszła jednak istotna zmiana – wskaźnik WIBOR 3M, czyli drugi składnik odpowiadający za oprocentowanie większości hipotek, spadł z poziomu 1,72 proc. do 0,22 proc. Dla kredytobiorców oznaczało to istotny spadek obciążenia ratą.

We wszystkich bankach biorących udział w rankingu kredytów hipotecznych Bankier.pl rata równa proponowana klientowi w grudniu 2020 r. była niższa niż rata takiego samego zobowiązania w 2019 r. Średnio obciążenie spadło o 281 zł, a największą różnicę odnotowaliśmy w przypadku Alior Banku (-338 zł) oraz BOŚ (-326 zł).

Zdolność kredytowa – dwa obozy wśród kredytodawców

Spadek oprocentowania kredytów hipotecznych (mimo podwyżek marż) nie przełożył się na wzrost szacunkowej maksymalnej zdolności kredytowej. W porównywanych bankach widać wyraźnie dwa obozy. Niektóre instytucje gotowe są pożyczyć obecnie więcej niż przed rokiem – np. w ING Banku Śląskim kwota wzrosła o ponad 130 tys. zł. Dość liczna jest jednak także grupa bardziej konserwatywnych kredytodawców. Mieści się w niej np. PKO BP, w którym klienci mogliby liczyć w grudniu 2020 r. na kwotę o ok. 82 tys. zł niższą niż przed 12 miesiącami.

Porównanie szacunkowej maksymalnej zdolności kredytowej – grudzień 2020 vs grudzień 2019 (LTV 80 proc., dla tego samego profilu klienta o dochodzie 8 tys. zł netto) Bank Zdolność kredytowa w grudniu 2020 r. Zdolność kredytowa w grudniu 2019 r. Różnica (2020 vs 2019) Alior Bank 771 923 zł 784 065 zł - 12 142 zł Bank Millennium 824 000 zł 700 000 zł + 124 000 zł Bank Pekao 936 100 zł 881 400 zł + 54 700 zł BNP Paribas Bank 949 322 zł 868 107 zł + 81 215 zł BOŚ 822 519 zł 759 244 zł + 63 275 zł Citi Handlowy 761 000 zł 745 000 zł + 16 000 zł Credit Agricole 753 723 zł 788 399 zł - 34 676 zł ING Bank Śląski 946 512 zł 814 641 zł + 131 871 zł mBank 790 355 zł 839 217 zł - 48 862 zł Pekao Bank Hipoteczny 892 087 zł 859 212 zł + 32 875 zł PKO BP 660 880 zł 743 700 zł - 82 820 zł PKO BP – klient wewnętrzny 664 150 zł 747 500 zł - 83 350 zł Santander Bank 777 114 zł 723 743 zł + 53 371 zł Źródło: Bankier.pl na podstawie danych z banków (12.2019, 12.2020).

Porównanie kwot proponowanych kredytobiorcom nie pokazuje jednak w pełni zmian, które zaszły w podejściu banków. Jeśli spojrzymy na wskaźnik DSTI (wysokości raty obliczonej dla maksymalnej zdolności kredytowej do miesięcznego dochodu netto gospodarstwa domowego), to dostrzeżemy zwrot w stronę ostrożniejszego szacowania wydolności finansowej klientów.

W grudniu 2019 r. we wszystkich bankach wskaźnik ten wynosił ponad 40 proc. W grudniu 2020 r. tylko w pięciu instytucjach znalazł się on powyżej wskazanego progu, a najbardziej zachowawczy kredytodawca (PKO BP) gotów był przyjąć, że klienci przeznaczą mniej niż 1/3 dochodu do dyspozycji na opłacanie kredytu hipotecznego.