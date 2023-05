Rodziny do Włoch, single do Hiszpanii. LOT i Ryanair podsumowały majówkę

Podczas tegorocznej majówkę największym zainteresowaniem cieszą się połączenia do m.in. Wenecji, Nicei, Madrytu, Barcelony, Dubrownika, Paryża i Tirany - powiedział PAP rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski.

"Ruch biznesowy się odradza. W drugiej połowie ubiegłego roku, było to dla nas zaskoczeniem, że wrócił on w wyższej liczbie niż się tego spodziewaliśmy. Stąd też była możliwość wypracowania ubiegłorocznego zysku i stąd też dobre prognozy na rok 2023" - powiedział PAP rzecznik LOT.

Przyznał, że podczas tegorocznej majówki największym zainteresowaniem cieszą się połączenia do Wenecji, Nicei, Madrytu, Barcelony, Dubrownika, Paryża i Tirany.

"Jeśli chodzi o wakacje, to już bardzo mocno powracamy do struktury hubowej. Dokładamy rejsy do naszej siatki warszawskiej i na tym się skupiamy, żeby jak najlepiej odpowiedzieć na powrót ruchu biznesowego na nasze pokłady" - powiedział.

LOT w ubiegłym roku przewiózł 8 mln pasażerów, wykonując ponad 85 tys. lotów.

Głównym akcjonariuszem PLL LOT jest Skarb Państwa, który ma 69,3 proc. udziałów w spółce, a 30,7 proc. posiada Polska Grupa Lotnicza. PGL należy w 100 proc. do Skarbu Państwa.

Ryanair: najwięcej rodzin na tegoroczną majówkę poleci do Włoch Podczas tegorocznej majówki polskie rodziny najchętniej polecą do Włoch, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii - podał irlandzki przewoźnik Ryanair. Turyści najczęściej decydują się na wypoczynek, który trwa nie dłużej niż cztery dni. Jak podał Ryanair, Polacy podczas tegorocznej majówki najczęściej decydują się na wypoczynek krótszy niż czterodniowy - takie podróże stanowią jedną trzecią (33,7 proc.) wszystkich zaplanowanych lotów w tym okresie. Na wyjazdy trwające 5-7 dni decyduje się prawie jedna czwarta (24,7 proc.) turystów. "Rodziny podczas tegorocznej majówki najchętniej wybierają się do Włoch (24,2 proc.), Wielkiej Brytanii (18,2 proc.) i Hiszpanii (15 proc.)" - podał Ryanair. Natomiast single najczęściej decydują się na Wielką Brytanię (26,6 proc.), Włochy (16,3 proc.) oraz Hiszpanię (9,1 proc.). Ryanair w Polsce operuje na 13 lotniskach. Tegoroczny letni rozkład lotów w Polsce obejmuje 300 tras, w tym 35 nowych.

