Rodzina PlayWay się zmniejsza. Potężna wyprzedaż akcji SimFabric

fot. Marek Wiśniewski / / Puls Biznesu

Grupa PlayWay za sprzedaż całego pakietu akcji SimFabric otrzyma kilka milionów zł. W przeszłości kapitalizacja tej drugiej spółki dawała jej miejsce w dziesiątce największych producentów gier na GPW. Po szaleńczych zakupach akcji nie ma już śladu, a zaczęła się mocna wyprzedaż.

Już informacja o wyjściu PlayWaya z akcjonariatu Simfabric wstrząsnęła kursem notowanego na GPW producenta gier. Akcje w kilka dni spadły o 27 proc. Prawdziwy cios przeszedł jednak wtedy, gdy PlayWay poinformował o cenie, za jaką sprzeda większościowy pakiet akcji.

Ogłoszona w piątek, 14 października, cena ustalona w trackie budowy przyspieszonej księgi popytu (ABB) wyniosła 2 zł za akcję wobec ceny 7,90 zł, jaką płacono na koniec ubiegłego tygodnia. To dyskonto na poziomie 75 proc., za którym podążyła cena w czasie poniedziałkowego otwarcia i spadku kursu na starcie o 47 proc. Około godz. 13.30 kurs nurkował o 52 proc., a obrót był wstrzymywany.

Trzeba jednak zaznaczyć, że dla PlayWaya inwestycja w SimFabric się zwróciła. W 2017 r. grupa włożyła w udziały SimFabric (wtedy Emilus IT Solutions sp. z o.o.) pół miliona złotych i była większościowym akcjonariuszem (44,98 proc.) spółki, która w kwietniu 2020 r. jako pierwsza debiutowała na NewConnect w formule online z uwagi na reżim sanitarny, jaki panował w kraju. Teraz za pakiet 2,81 mln akcji otrzyma 5,62 mln zł, a warto pamiętać, że w 2021 r. PlayWay otrzymało jeszcze 700 tys. zł dywidendy od SimFabric za zyski z 2020 r.

Historia od debiutu to również ciekawy osobny wątek, który opisał Adam Hajdamowicz, gdy akcje rosły w zawrotny tempie. Kurs SimFabric już trzy miesiące po wejściu spółki na NewConnect wynosił 100 zł na historycznym szczycie, czyli ponad 3 000 proc. więcej niż cena odniesienia akcji przed giełdowym debiutem. Kapitalizacja spółki przekraczała 620 mln zł i dawała miejsce wśród sześciu największych spółek gamingowych na całym rynku.

Grupę PlayWay obowiązywał wtedy 12-miesięczny lock-up na sprzedaż akcji, a cena po gwałtowanym wzroście szybko spadła, by wynieść ok. 24 zł, gdy zakaz sprzedaży akcji przestał obowiązywać wiosną 2021 r. Bessa w gamingu, która już wtedy trwała, sprowadzała kurs coraz niżej, także w efekcie wydłużających się realizacji zapowiadanych przez zarząd tytułów gier.

Nie przeszkodziło to w tegorocznym transferze z NewConnect na rynek główny GPW, ale już z ceną 14,90 zł za akcję i kapitalizacją na poziomie 93 mln zł. Szybko okazało się, że spółka może potrzebować inwestora strategicznego, co sugerowała informacja o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych ogłoszona dwa tygodnia po przejściu na GPW.

Niespełna dwa miesiące później PlayWay ogłosiło wyjście ze spółki, a o ryzyku dodatkowej emisji informowali analitycy z DM BDM w wydanej już po decyzji największego akcjonariusza. Co prawda zarzut analityków o braku komunikacji z rynkiem na temat projektów spółki w poniedziałek, 17 października, przyniósł informację o ustaleniu daty premiery gry "Gardenia" na konsole PlayStation 5 i Xbox X Series, jednak to bez znaczenia dla kondycji kursu, który zmierza w stronę z ostatniej emisji. Spadek do ceny z ABB implikowałby kapitalizację na poziomie 12,5 zł – 50 razy mniejszą niż ponad dwa lata temu w szczycie.

W przypadku PlayWay zmniejszy się liczba notowanych spółek, które grupa ma w swoim portfolio. Przed zakończeniem transakcji z SimFabric na GPW i NewConnect były łącznie 24 spółki z udziałem PlayWay w akcjonariacie. Od ponad roku na warszawskim rynku mógłby być notowany swoisty indeks WIG20 złożony tylko ze spółek grupy.

Dla PlayWay to także pierwsza sprzedaż na rynku akcji spółki z grupy. Można wspomnieć o sprzedaży akcji Detalion Games, ale nabywcą był wtedy Movie Games, w którym PlayWay jest akcjonariuszem.

MKu