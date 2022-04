"Rodzina 500+". Wnioski tylko do końca kwietnia

fot. Nowaczyk / / Shutterstock

Aby zachować ciągłość otrzymywania świadczenia "Rodzina 500+", wniosek należy złożyć do końca kwietnia - powiedziała w środę wiceszefowa resortu rodziny Barbara Socha. Zapewniła, że jego wypłaty będą realizowane w sposób niezakłócony.

Wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha przedstawiła na środowej konferencji prasowej przegląd inicjatyw podejmowanych przez jej resort, które dotyczą rodzin.

"Zaledwie do końca kwietnia, czyli dzisiaj mamy ostatnie kilka dni na to, by wszyscy rodzice, którzy składają wnioski o świadczenie Rodzina 500+, takie wnioski złożyli na kolejny okres rozliczeniowy" - przypomniała wiceszefowa resortu rodziny.

"Tylko złożenie tych wniosków do końca bieżącego miesiąca, gwarantuje ciągłość wypłat i te wypłaty będą realizowane w sposób niezakłócony" - zapewniła Socha. Dodała, że można złożyć wniosek później, ale wtedy nie ma gwarancji, że będzie ciągłość wypłat.

Socha przypomniała, że od tego roku resort ma dwa nowe "instrumenty prorodzinne": Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przeznaczony dla rodziców dzieci w wieku żłobkowym i dopłatę do miejsca żłobkowego.

Autorzy: Szymon Zdziebłowski, Iwona Żurek

