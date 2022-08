Rodzice za korepetycje zapłacą więcej niż przed rokiem [Raport]

fot. Marek Wisniewski / Puls Biznesu / Forum / / Forum Polska Agencja Fotografów

Średnio od 3 do 9 zł wzrosły ceny za godzinne korepetycje z poszczególnych przedmiotów w ciągu roku – wynika z raportu serwisu e-korepetycje.net. Rodzicom przyjdzie zapłacić najwięcej za dodatkowe zajęcia z matematyki wyższej, informatyki oraz muzyki.

Podwyżki cen w bieżącym roku nie ominęły też rynku korepetycji. Jak wynika z raportu portalu e-korepetycje.net, który porównał dane z ponad 200 tys. ogłoszeń, ceny w przypadku wszystkich przedmiotów nauczanych stacjonarnie, a więc poprzez spotkania bezpośrednie nauczyciela z uczniem (ta forma nauczania jest najpopularniejsza na serwisie) wzrosły w porównaniu do stawek za 2021 r. Mowa tu o uśrednionych cenach oferowanych przez korepetytorów w 30 różnych miastach.

Największy wzrost stawki godzinowej objął najdroższy przedmiot ze wszystkich – zajęcia z matematyki wyższej. Średnio rodzice będą musieli za 60-minutowe spotkanie ich dziecka z nauczycielem zapłacić 74,07 zł. To o 8,49 zł więcej niż przed rokiem.

Na drugim miejscu najdroższych przedmiotów znalazła się informatyka. Godzinne zajęcia z korepetytorem w tej dziedzinie średnio kosztują 65,74 zł, czyli o 5,84 zł więcej niż rok temu. \

Wśród przedmiotów najwyższe ceny utrzymują się w przypadku nauk ścisłych, takich jak fizyka, biologia czy chemia. Wyjątkiem są korepetycje z języków obcych oraz muzyka, w przypadku której nauka kosztuje średnio 62,35 zł za 60 minut.

Ceny za godzinne korepetycje dla poszczególnych przedmiotów w 2021 i 2022 roku* Przedmiot Średnia cena zajęć stacjonarnych 2022 r. [zł] Średnia cena zajęć stacjonarnych 2021 r. [zł] Wzrost r/r [zł] język polski 47,07 43,46 3,61 matematyka 46,96 42,74 4,22 język angielski 48,82 45,57 3,25 język niemiecki 49,55 46,87 2,68 geografia 49,84 45,03 4,81 historia 44,27 41,81 2,46 informatyka 65,74 59,9 5,84 język hiszpański 54,01 50,91 3,1 język francuski 51,92 48,81 3,11 język włoski 54,23 49,34 4,89 fizyka 58,2 52,5 5,7 chemia 50,77 46,54 4,23 biologia 52,6 47,33 5,27 język rosyjski 44,8 42,11 2,69 malarstwo i rysunek 45,52 41,91 3,61 muzyka 62,35 57,63 4,72 nauki początkowe 43,27 40,18 3,09 WOS 45,16 41,93 3,23 j. polski dla cudzoziemców 54,31 50,96 3,35 matematyka wyższa 74,07 65,58 8,49 *uśredniona cena dla ofert stacjonarnych z 30 miast w Polsce Źródło: Analiza Bankier.pl na podstawie raportów portalu e-korepetycje.net

Należy wspomnieć, że są to ceny uśrednione dla wszystkich miast. Dane szczegółowe wskazują, że w przypadku niektórych przedmiotów stawki różnią się znacznie od lokalizacji. W przypadku geografii, dla której ta różnica jest najwyższa, średnia cena za godzinną naukę w Sosnowcu kosztuje 42,62 zł, natomiast w Szczecinie - już 75,73 zł. W przypadku matematyki wyższej, najdroższej w zestawieniu, najmniej zapłacą rodzice w Zielonej Górze, bo 56,21 zł, a najwięcej w Radomiu – 94,75 zł.

Może przez internet taniej?

Jednym ze skutków wybuchu pandemii było rozpowszechnienie i rozwój zdalnego nauczania. Trend ten nie ominął też rynku korepetycji, jednak nie ma co liczyć, że wpłynęło to znacznie na zmniejszenie cen za lekcje. Zaledwie w przypadku sześciu przedmiotów ceny są niższe o ponad 2 zł w porównaniu do cen za naukę stacjonarną. Do tego dochodzi fakt, że nauczycieli chcących uczyć przez internet jest niewielu (zaledwie ok. 7 proc. wszystkich ogłoszeń).

Średnie ceny za korepetycje z poszczególnych przedmiotów nauczanych zdalnie Przedmiot Średnia cena zajęc online 2022 r. [zł] Różnica pomiędzy stacjonarnymi a online [zł] język polski 44,99 +2,08 matematyka 45,19 +1,77 język angielski 53,91 -5,09 język niemiecki 54,27 -4,72 geografia 44,97 +4,87 historia 42,71 +1,56 informatyka 63,04 +2,7 język hiszpański 55,6 -1,59 język francuski 56,9 -4,98 język włoski 56,01 -1,78 fizyka 52,69 +5,51 chemia 48,21 +2,56 biologia 47,74 +4,86 język rosyjski 43,27 +1,53 malarstwo i rysunek 56,22 -10,7 muzyka 62,97 -0,62 nauki początkowe 39,76 +3,51 WOS 45,84 -0,68 j. polski dla cudzoziemców 53,34 +0,97 matematyka wyższa 73,96 +0,11 Źródło: „Raport cen korepetycji 2022 r.” autorstwa portalu e-korepetycje.net

W 12 na 20 przypadków ceny są niższe, ale głównie nieznacznie. Korzystniejsze wydają się zajęcia online w przypadku biologii i fizyki, gdzie takie lekcje są tańsze o ok. 5 zł na godzinie. Droższych jest za to 8 przedmiotów, gdzie największą różnicę widać na przykładzie malarstwa i rysunku. Tu spotkania online są średnio droższe o 10 zł na godzinę.

Tańszą opcją nie wydają się też być usługi nauczycieli, którzy łączą obie możliwości nauczania, czyli stacjonarnie oraz zdalnie Takie oferty stanowiły co czwarty badany przykład, ale w przypadku niemal każdego przedmiotu stawki były znacznie wyższe od pozostałych cen.

Najpopularniejsze przedmioty

W przypadku królowej nauk korepetycje najdroższe są w Warszawie, Radomiu oraz Bielsku-Białej. Rodzice z tych miast muszą zapłacić ponad 52 zł za takie zajęcia. Najtańsze oferty dodatkowych z lekcji z matematyki są za to w Łodzi, Lublinie i Białymstoku

Jeżeli chodzi o język angielski, to ponownie najwyższe stawki obowiązują w Warszawie i Radomiu, za to na trzecim miejscu znalazła się Gdynia. Najmniej za korepetycje swoich dzieci zapłacą rodzice z Lublina, Białegostoku oraz Zielonej Góry.

Natomiast korepetycje z fizyki, będące jednymi z droższych, ponownie najwięcej kosztują w Radomiu. Dodatkowo w okolicach 67 zł za godzinę będą musieli zapłacić mieszkańcy Rudy Śląskiej i Tychów.