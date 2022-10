Rodzice małych dzieci na pracy zdalnej. Tak rząd obejdzie brak żłobków?

/ Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

W noweli Kodeksu pracy, który jest w Sejmie, mamy zapisy, że rodzic wychowujący dziecko do czwartego roku życia będzie mógł skorzystać z pracy zdalnej, a pracodawca nie będzie miał prawa odmówić – powiedziała w piątek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Szefowa MRiPS odniosła się w piątek na antenie TVP Info do przypadającego w sobotę Dnia Praw Rodziny i podkreśliła, że "wsparcie rodziny to przede wszystkim inwestycja w rodzinę".

"Dzień Praw Rodziny, związany z tym, że Stolica Apostolska w 1983 r. ogłosiła +Kartę praw rodziny+, co oznacza, że władza ma obowiązek wspierać rodziny pod względem finansowym, prawnym, społecznym i gospodarczym. Na pamiątkę tego polski Sejm 21 października 2016 r. ustanowił Dzień Praw Rodziny" – przypomniała minister na antenie TVP Info.

Podkreśliła, że inwestycja w rodzinę rozpoczęła się dzięki licznym programom, m.in. "Rodzina 500 plus", "Dobry start" czy "Maluch plus".

"W tym roku uruchomiono dodatkowe dwa świadczenia – rodzinny kapitał opiekuńczy i dofinansowanie do opieki żłobkowej. Jednak przy wsparciu rodzin musimy zwrócić uwagę na to, czego potrzebują młodzi ludzie, by podejmować odpowiedzialne decyzje o założeniu rodziny, żeby rodziły się dzieci, żebyśmy mogli wyjść z pułapki niskiej dzietności" – powiedziała.

E-book Finansowy poradnik pracujących mam. 20 przepisów i zasad, które opłaca się znać

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Zdaniem minister istotna w tym zakresie jest dobra polityka mieszkaniowa, wsparcie opieki dzieci do lat trzech i łączenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym.

Szefowa MRiPS odniosła się też do sytuacji na rynku pracy.

"Dzisiaj mamy niskie bezrobocie, ale także w miejscu pracy potrzebna jest polityka prorodzinna. Z całą pewnością te programy będą kontynuowane mimo trudnych czasów" – podkreśliła.

Zaznaczyła, że w kwestii rynku pracy podejmowane są działania mające służyć temu, aby miejsca pracy były przyjazne rodzinie, a rodzice mogli korzystać z pracy zdalnej.

"W noweli Kodeksu Pracy mamy zapisy, bo chcemy, żeby rodzic wychowujący dziecko do czwartego roku życia mógł skorzystać z pracy zdalnej, a pracodawca nie będzie mógł odmówić" – podsumowała minister Maląg.(PAP)

Autorka: Agnieszka Gorczyca

ag/ joz/