Rodzice księżnej Walii sprzedali firmę, która zrobiła z nich milionerów

Rodzice księżnej Walii, Michael i Carol Middleton, sprzedali swoją firmę Party Pieces. Nabywcą okazał się właściciel wytwórni lodów. Firma zajmująca się sprzedażą produktów na imprezy, podobnie jak inne z branży, przeżywała problemy finansowe spowodowane pandemią.

Party Prices została założona po tym, jak rodzice szukali inspiracji na 5 urodziny Kate Middleton. Na początku zajmowała pokój w rodzinnym domu Middletonów w Berkshire. Wyspecjalizowała się w przedmiotach i dekoracjach imprezowych od spersonalizowanych balonów z helem poprzez banery po ciasta, reklamując się sloganem "nasze doświadczenie przemieni Twoją imprezę we wspomnienie, które będzie kamieniem milowym w życiorysie".

Jednak pandemia wpłynęła znacząco na możliwość organizacji hucznych imprez, a co za tym idzie, przedsiębiorstwo zatrudniające 12 pracowników, zaczęło notować spadek sprzedaży, którego po zniesieniu lockdownów nie udało się odrobić m.in. przez rosnącą na Wyspach inflację. Zeszły rok zakończyło ze stratą, co wskazało BBC News. W kwietniu rzecznik Party Pieces informował, że "firma współpracuje z doradcami w celu zabezpieczenia dodatkowych inwestycji, które mogą wesprzeć biznes, gdy chcemy rozpocząć kolejną fazę naszego planu rozwoju".

W związku z tym skorzystano z przepisów ustawy o niewypłacalności. Ogólnie stanowią one, że zarząd "oddaje" kierownictwo firmie licencjonowanemu zarządcy. To działanie jednocześnie wstrzymuje wszelkie postępowanie egzekucyjne wierzycieli. W tym czasie przygotowywane są plany restrukturyzacji, aby w miarę możliwości ratować firmę. Jednym z wyjść jest sprzedanie jej podmiotowi niepowiązanemu. I tak stało się w sytuacji firmy Middletonów.

Nowym nabywcą okazał się James Sinclair, który jest właścicielem kilku przedsiębiorstw wycenianych na 30 mln funtów, w tym Teddy Tastic Bear Co Ltd. Jest on znany w branży, a swój biznes oparł na firmach zajmujących się wypoczynkiem, opieką nad dziećmi i aktywności na świeżym powietrzu. Do jego aktywów należy także lodziarnia Rossi, która od 1932 roku produkuje lody w hrabstwie Essex, będąc tym samym jedną z najstarszych na Wyspach. Nieznane są szczegóły transakcji związanej z Middletonami.

Rodzice księżnej nie skomentowali transakcji. Kilka tygodni temu, jeszcze przed koronacją Karola III, zwracali uwagę, że zamierzają stopniowo wycofywać się z prowadzenia biznesów, by spędzać więcej czasu z wnukami i na podróżach.

