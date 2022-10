"Rodzice dopłacą do lekcji albo będą musieli odbierać dzieci ze szkoły o 13". Co z darmową edukacją w Polsce?

fot. Kamil Zajaczkowski / / Shutterstock

„Będziemy zmuszeni do postawienia rodziców przed dylematem: albo dopłacą do edukacji dzieci 200, 300 złotych rocznie, albo będą musieli odbierać dzieci ze szkoły o 13” – tak przedstawił sytuację Jarosław Delewski, dyrektor departamentu edukacji w Urzędzie Miasta we Wrocławiu.

Sytuacja w Polskich szkołach nie napawa optymizmem. Od początku roku szkolnego na terenie całego kraju odbywają się akcje protestacyjne zorganizowane przez związki zawodowe nauczycieli. W ten sposób strona społeczna chce wskazać, jak wiele wyzwań stoi przed dyrektorami placówek oraz samymi pedagogami. Kością niezgody są nie tylko wynagrodzenia, ale również braki kadrowe czy zbyt niska subwencja przeznaczana na edukację.

Swoją ocenę aktualnej kondycji polskich szkół przedstawił również Jarosław Delewski, będący dyrektorem departamentu edukacji w Urzędzie Miasta we Wrocławiu. Cytowany przez serwis portalsamorzadowy.pl wskazuje, że jednym z rozwiązań, mającym pomóc w zasypaniu dziur w budżetach szkół, może być konieczność dopłacenia do edukacji przez rodziców uczniów.

— Być może przygotujemy koszyk usług, w którym zaprezentujemy rodzicom, że za tę kwotę możemy zagwarantować taką siatkę przedmiotów, a jeśli dopłacą, to taką. Będziemy zmuszeni do postawienia rodziców przed dylematem: albo dopłacą do edukacji dzieci 200, 300 złotych rocznie, albo będą musieli odbierać dzieci ze szkoły o 13, bo na więcej nie będzie nas stać — ostrzegał podczas Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Katowicach Jarosław Delewski, cytowany przez portalsamorzadowy.pl. Jednocześnie jak podkreśla ekspert, rządowa subwencja oświatowa w stolicy Dolnego Śląska nie zaspokaja nawet połowy kosztów, jakie ponosi samorząd.

Posłanie dziecka do szkoły jest w Polsce darmowe. Jednak towarzyszymy wiele innych opłat, które ponoszą rodzice. Chodzi m.in. o wpłatę na komitet rodzicielski (blisko 100 zł), opłacenie obiadów dla w szkole, ubezpieczenie, nie mówiąc o podręcznikach i korepetycjach. Jak wynika z wyliczeń redakcji Bankier.pl, łączna suma za wszystkie dodatkowe koszty może sięgnąć nawet 1500 zł miesięcznie.

AB