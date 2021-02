Rocznica koronakrachu na GPW pod znakiem szerokich wzrostów

fot. Krystian Maj / FORUM

Po dwóch dniach wyraźnych spadków, w środę na polski rynek akcji powróciły wzrosty. Tylko 2 spółki z WIG20 zakończyły dzień na minusie.

24 lutego jeszcze nie zdążył utrwalić się w kalendarzu rocznic GPW, ale z pewnością dołączy do panteonu najważniejszych giełdowych dat. Dokładnie rok temu, 24 lutego 2020 r., WIG20 stracił 4,2 proc. i był to początek spirali strachu, która w ciągu trzech tygodni ściągnęła indeks do poziomów 1249 pkt. Więcej na ten temat piszemy w artykule „Rok koronakrachu na GPW. Strach, szybkie zyski i bolesne nauczki”.

Pierwsza rocznica tamtych wydarzeń upłynęła pod znakiem odbicia. WIG20 zyskał dziś 0,80 proc. i zatrzymał się na poziomie 1937,9 pkt. Jeszcze silniej wzrosły indeksy mniejszych spółek: mWIG40 (1,70 proc.) oraz sWIG80 (0,85 proc.). Szeroki WIG zyskał blisko 1 proc., przy obrotach przekraczających 1,1 mld zł. O szerokości dzisiejszych wzrostów świadczyć może to, że tylko jeden indeks sektorowy zamknął dzień pod kreską – był to WIG-TELKOM, który stracił jedynie 0,01 proc.

Równie wymowne jest to, że w WIG20 kolor czerwony towarzyszył dziś tylko akcjom LPP (-0,13 proc.) oraz Cyfrowego Polsatu (-0,29 proc.). W czołówce wzrostów znalazły się natomiast Lotos (3,88 proc.), Santander (3,52 proc.) oraz Dino (2,66 proc.).

Zmianę nastrojów obserwowaliśmy także na dwóch wyjątkowo popularnych wśród polskich inwestorów spółkach. Rosnący wczoraj Serinus dziś potaniał o 10,48 proc., z kolei ostatnio taniejące Huuuge wreszcie w górę, o 5 proc. Wśród pozostałych spółek na plus wyróżnić dziś można m.in. Elektrobudowę (32,65 proc.), Groclin (17,35 proc.), Bioton (9,28 proc.) i Mercator (6,35 proc.).

Na NewConnect mocnych spadków doświadczyły znów „rozgrzane” ostatnio akcje 4Mass (-17,3 proc.). Cały NC Index stracił dziś natomiast 0,46 proc.

MZ