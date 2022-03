Roczna dopłata do raty i zamrożenie stawki WIBOR. Nowa Lewica pokazała projekt o dofinansowaniu kredytów mieszkaniowych

fot. daily_creativity / / Shutterstock

Nowa Lewica zaprezentowała w sobotę w Łodzi projekt ustawy o dofinansowaniu do oprocentowania kredytów mieszkaniowych, która ma zrekompensować Polakom podwyżki stóp procentowych. Propozycja zakłada m.in. roczną dopłatę do raty kredytu i zamrożenie stawki WIBOR.

Lewica ma pomysł na pomoc osobom w trudnej sytuacji

Dokument i jego założenia na sobotniej konferencji prasowej w Łodzi zaprezentowali łódzcy działacze Nowej Lewicy – rzeczniczka prasowa lokalnych struktur Ismena Lechowska i poseł Tomasz Trela.

Lechowska podkreśliła, że z każdą podwyżką stóp procentowych pogarsza się sytuacja domowych budżetów osób i rodzin, które zaciągnęły kredyt w banku na zakup własnego mieszkania. Obecnie główna stopa NBP, referencyjna, wynosi 3,5 proc., przy 0,1 proc. w październiku 2021 r. W tym tygodniu wzrosła ona o 75 pkt. bazowych.

Trela wskazał, że w związku z tym osoby, które zaciągnęły kredyt na 300 tys. zł na 25 lat, we wrześniu płaciły ratę w wysokości 1440 zł, a obecnie to już 2070 zł. Dodał, że rynek kredytów hipotecznych tylko w 2021 r. zwiększył się o 65 mld zł.

Pojawiające się w przestrzeni publicznej pomysły zamrożenia stóp procentowych uważam za chybione i szkodliwe - powiedział w trakcie wystąpienia na Forum Bankowym 2022 prezes NBP Adam Glapiński.

"To nie była ostatnia podwyżka stóp procentowych. Szacuje się, że raty kredytów wzrosną o 50-60 proc. Nie może być tak, że całe nasze wynagrodzenia będziemy wydawać na spłatę kredytów. Lewica ma jednak pomysł na to, w jaki sposób pomóc osobom dotkniętych trudną sytuacją" – powiedziała Lechowska.

"Ulga i wytchnienie dla kredytobiorców"

Trela podkreślił, że to propozycja dla mniej zamożnych Polaków, którzy zaciągnęli kredyt na zakup swojego pierwszego mieszkania. Ustawa ma częściowo zrekompensować podwyżki stóp procentowych. Dodał, że projekt został już złożony w Sejmie i zachęcił wszystkie ugrupowania polityczne do pracy nad nim.

"Projekt daje ulgę i wytchnienie kredytobiorcom. Pierwszym aspektem ustawy jest dopłata do kredytu na okres co najmniej 12 miesięcy, która będzie się wahała do 300 do 500 zł w zależności od wysokości raty. Drugi aspekt to zamrożenie wskaźnika WIBOR, na którym są oparte kredyty hipoteczne" – tłumaczył parlamentarzysta.

Poinformował, że szacowany koszt wprowadzenia ustawy w życie wynosi ok. 8 mld zł.

"Dziś tę ustawę trzeba przyjąć, tak jak przyjęliśmy w dwa dni ustawę o pomocy dla uchodźców. Oprócz pomagania uchodźcom, musimy też pomagać naszym obywatelom, bo jest bardzo dużo rodzin, które mają precyzyjnie określony preliminarz miesięcznych wydatków. I dla nich wyższa rata kredytu o 500 zł to wybór, czy kupić dziecku parę butów, czy zapłacić ratę" – zaznaczył Trela.

Autor: Bartłomiej Pawlak

bap/ joz/