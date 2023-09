Robot za 3 mln zł? Dlaczego nie, Unia Europejska za niego zapłaci

Robot pakujący czy spawający - to marzenie części firm. Teraz Unia Europejska przygotowała ciekawą ofertę dla chcących zautomatyzować swój proces produkcyjny bądź usługowy. Fundusze unijne oferują dotacje do 3 mln zł.

Sfinansowanie zakupu sprzętu często spędza przedsiębiorcom sen z oczu. Dla tych z makroregionu Polski Wschodniej powiększonej o województwo mazowieckie (ale z wyłączeniem Warszawy i otaczających ją powiatów) przygotowano specjalne dotacje właśnie na zautomatyzowanie wybranych procesów produkcyjnych. Wśród preferowanych projektów znajdują się te obejmujące nabycie i wdrożenie:

co najmniej jednego autonomicznego robota w procesie technologicznym lub

co najmniej jednego autonomicznego robota usługowego, który stanowiłby wsparcie w procesie technologicznym tj. pakowanie, magazynowanie surowców, kontrola jakości, transport wewnętrzny (zaopatrzenie linii produkcyjnej) czy odbiór gotowych produktów.

O czym warto wiedzieć na wstępie? Im więcej zarobi firma dzięki wdrożonym rozwiązaniom, tym lepiej, bo... otrzyma wyższą dotację. Jest to bowiem dotacja warunkowa, której szczegóły opisaliśmy w artykule "Dotacja warunkowa, czyli co? Wszystko, o czym musisz wiedzieć".

Hulaj dusza, piekła nie ma? Niestety tak dobrze nie będzie i na firmy nałożono kilka ograniczeń. Przede wszystkim geograficzne - nie wystarczy jedynie przenieść produkcję do oddziału zlokalizowanego na terenach objętych konkursem, by dostać pieniądze. Fundusze zostaną uruchomione tylko dla tych, którzy od co najmniej dwóch lat przed złożeniem wniosku postanowili się "przeprowadzić" do Polski Wschodniej.

Po drugie, automatyzacja ma być elementem mapy drogowej, którą eksperci opracowali dla danego przedsiębiorstwa. Nie można więc zamawiać robota "ot tak", a proces ten ma wpisywać się w ogólny rozwój firmy opracowany na podstawie audytu i diagnozy dojrzałości cyfrowej. Cały ten proces należy przeprowadzić przed złożeniem wniosku, a jego jakość wpłynie oczywiście na ocenę wniosku. Warto więc się do tego przyłożyć, posiłkując się wykwalifikowanym doradcą. Koszty takiej ekspertyzy można ująć w budżecie projektu, licząc na refundację w wysokości do 85 proc. wydanych środków.

Po trzecie, w wyniku zrealizowania projektu ma być wdrożenie innowacji polegającej na automatyzacji lub robotyzacji procesu produkcji. Żeby wniosek otrzymał pozytywną ocenę, powinien obejmować co najmniej jeden jego etapów.

Przypominamy etapy procesu produkcji Technologiczny (przekształcanie nakładów pracy i środków w produkty, w tym prace inżynieryjne i związane z nimi testy techniczne, analizy i certyfikacja jako wsparcie produkcji) Magazynowanie surowców wykorzystywanych w procesie technologicznym Transport wewnętrzny, tj. zaopatrzenie linii produkcyjnej, odbiór produktów gotowych z produkcji Kontrola jakości wyprodukowanych produktów Pakowanie

Nabór, za który odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, trwa do 8 listopada. Więcej informacji na stronie internetowej PARP.

