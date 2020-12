Robert Lewandowski inwestuje w grę. Partnerami PlayWay i twórca "Ligi Polskiej Manager"

Bankier.pl

PlayWay poinformowało o założeniu spółki RL9sport Games, której celem jest tworzenie, marketing i sprzedaż gry "Football Coach the Game". Akcje w spółce objęli także Rafał Cymerman i Robert Lewandowski.

Gra ma trafić na komputery PC, konsole oraz urządzenia mobilne. W zwiastunie gry widnieje 2022 rok, jednak na steamowej stronie gry brak określonej konkretnej daty premiery. Dostępna jest już także specjalna strona projektu, na której czytamy m.in. że "Football Coach The Game" to symulator trenera tworzony w bezpośredniej współpracy z Robertem Lewandowskim.

- Już wkrótce wprowadzę was do mojego świata piłki nożnej. Moje doświadczenia boiskowe i tajemnice warsztatu pracy trenerów odkryjecie w naszej grze. Ta gra będzie gwarantowała emocje jak bramka w dziewięćdziesiątej minucie - napisał piłkarz Bayernu Monachium.

- Poza funkcjami znanymi z menadżerów piłkarskich, a więc sprowadzaniem zawodników, ustalaniem taktyki czy planu treningowego, będziesz budował osobowość szkoleniowca, zarządzał atmosferą w szatni i relacjami z piłkarzami - czytamy z kolei na stronie. - Rozegraj mecz z poziomu ławki trenerskiej. Poznaj klimat gry z tej perspektywy. Czy wywrzesz presję na arbitrów? Czy zostaniesz showmanem ławki? Charyzmatycznym motywatorem? Czy twoi piłkarze skoczą za tobą w ogień? Czy poradzisz sobie z reakcją trybun? - zachęcają twórcy.

Całość rozgrywki będzie osadzona w sieciowych ligach prowadzonych w czasie rzeczywistym, gdzie będzie można konkurować z przyjaciółmi, albo rywalami w ligach ogólnoświatowych, krajowych czy regionalnych. Produkcja będzie dostępna na wszystkie platformy (PC, konsole, mobilne) z dostępem do tych samych serwerów rozgrywek sieciowych.

PlayWay w spółce objął 50 proc. akcji, za co ma wnieść pomoc działów odpowiedzialnych za marketing i sprzedaż. Robert Lewandowski objął 20 proc. akcji i zobowiązał się wesprzeć zespół projektowy w trakcie developmentu gry. Ciekawa jest także trzecia postać. To Rafał Cymerman objął 30 proc. akcji. To właśnie Cymerman ma stworzyć zespół produkcyjny oraz przeprowadzić pełny proces developmentu. Nie jest to anonimowa postać w tym świecie, bowiem jest twórcą pierwszego w historii polskiego rynku menadżera piłkarskiego - "Ligi Polskiej Manager '95".

Dla Lewandowskiego to także nie jest pierwsza przygoda z gamingiem. W sierpniu Movie Games, notowany na warszawskiej giełdzie producent i wydawca gier komputerowych, podpisał umowę inwestycyjną właśnie z Robertem Lewandowskim. Znany piłkarz stał się udziałowcem nowo powoływanej spółki zajmującej się produkcją gier o tematyce sportowej.



Adam Torchała