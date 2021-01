Robert Lewandowski zainwestuje w biotechnologię

Materiały dla mediów

Robert Lewandowski nie zwalnia tempa. Kapitan reprezentacji Polski zainwestował w firmę Bio-lider, która oferuje biopreparaty dla rolników.

Lewandowski nawiązał współpracę z Patrykiem Szwonderem i Jarosławem Peczką. Wspólnie chcą zarabiać na rynku preparatów dla rolnictwa, sadownictwa i hodowli bezpiecznych dla środowiska naturalnego.

Ekologiczne rolnictwo

- Chcemy, aby nasze produkty dały producentom alternatywę, która pozwala zachować wydajność i efektywność, jednocześnie korzystając ze środków przyjaznych środowisku - tłumaczy Patryk Szwonder.

Marka Bio-lider powstała przez nawiązanie strategicznej współpracy z Bio-Gen – jednym z czołowych producentów biopreparatów przeznaczonych dla rolnictwa, sadownictwa, hodowli zwierząt oraz rekultywacji zbiorników wodnych, który na rynku jest już 30 lat.

To preparaty biologiczne, bezpieczne dla ludzi oraz środowiska naturalnego. Stymulują one rośliny do wzrostu i aktywują proces humifikacji gleby. Portfolio składa się z trzydziestu preparatów i jest systematycznie rozszerzane w wyniku prowadzonych prac badawczych - tłumaczy firma.

Szwonder podkreśla, że zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu stosowanie nawozów chemicznych zmniejszy się do 2030 r. o 20 proc., a udział powierzchni upraw organicznych w UE wzrośnie do 25 proc.

- Z radością przyjąłem propozycję dołączenia do Bio-Lider - mówi Lewandowski. - Staram się wspierać innowacyjne rozwiązania technologiczne i biznesowe. Projekt, którego stałem się częścią, wiedzę i doświadczenie wspiera technologią, know-how oraz profesjonalnym zapleczem badawczym. Jestem przekonany o sukcesie marki, bo każdy z jej filarów składa się z najwyższej klasy ekspertów i specjalistów - dodaje.

Na razie oficjalną rekomendację dla rolnictwa ekologicznego mają cztery produkty Bio-Lidera, w najbliższym czasie otrzymają ją kolejne.



Biznesy Roberta Lewandowskiego

- Od dawna interesują mnie innowacje. Dywersyfikuję portfel inwestycyjny i wspieram branże, które mają wpływ na nasze codzienne życie, dlatego zainwestowałem w biopreparaty. Tkwi w nich ogromny potencjał - komentuje.

Piłkarz w biznesie jest nie od dziś. Regularnie informuje o wspieraniu nowych inicjatyw. Oprócz tego, że został najlepszym piłkarzem 2020 roku w plebiscycie FIFA, niedawno objął akcje w spółce RL9sport Games, której celem jest tworzenie, marketing i sprzedaż gry "Football Coach the Game". Wszedł też w posiadanie akcji spółki Hymon, która montuje instalacje fotowoltaiczne.

Jest właścicielem dwóch agencji marketingowych: RL Media i Stor9_, udziałowcem spółki Protos Venture Capital, przez którą inwestuje w start-upy, i kilku serwisów internetowych, w tym sporticos.com, lokalnyrolnik.pl i wedding.pl. Posiada udziały m.in. w spółkach LS Investments, RL Investments czy RL Management, zajmującej się wynajmem i zarządzeniem nieruchomościami, a także w sklepie piłkarskim Zgoda FC. W 2019 wprowadził na rynek markę RL9 Pro, mającą na celu sprzedaż produktów przeznaczonych dla osób uprawiających sport. Jest właścicielem akademii piłkarskiej w Warszawie.

W 2020 wraz z żoną zajęli 80. pozycję w rankingu 100. najbogatszych Polaków tygodnika „Wprost”, gromadząc 500 mln złotych.

KWS