Robert Lewandowski będzie reklamował brokera forex. "Globalny ambasador marki"

Broker OANDA nawiązał współpracę z Robertem Lewandowskim. Napastnik FC Barcelony i kapitan reprezentacji Polski zostanie globalnym ambasadorem amerykańskiej platformy inwestycyjnej.

OANDA to międzynarodowa platforma inwestycyjna ze Stanów Zjednoczonych posiadająca oddziały na całym świecie, w tym w Nowym Jorku, Toronto, Londynie, Warszawie, Singapurze, Tokio i Sydney. W 2021 roku spółka przejęła najstarszy polski dom maklerski TMS Brokers SA i po zamknięciu maltańskiego biura uczyniła nasz kraj swoim centrum operacyjnym na Europę. Teraz będzie reklamował ją także najsłynniejszy polski piłkarz.

W ramach partnerstwa Robert Lewandowski weźmie udział w szeregu globalnych multimedialnych kampanii marketingowych grupy.

“Światowej klasy piłkarz gra na pozycji napastnika klubu La Liga FC Barcelona i jest kapitanem reprezentacji Polski. Ceniony za profesjonalizm, ustawienie, technikę i wykończenie Lewandowski jest uważany za jednego z najlepszych napastników swojego pokolenia, a także jednego z zawodników odnoszących największe sukcesy w historii Bundesligi i Bayernu Monachium. Jest płodnym strzelcem, strzelił ponad 600 goli dla klubu i kraju i zdobył ogromną rzeszę fanów na całym świecie.” - podano w komunikacie prasowym spółki OANDA.

We are delighted to announce our first ever global brand ambassador, @lewy_official 🤝



