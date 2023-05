23 ciekawe cytaty z Roberta Gwiazdowskiego o demografii, inflacji i gospodarce

Prawie pół tysiąca nowo narodzonych dzieci w Łodzi. Sukces miejskiego programu in vitro W ciągu 7 lat działania miejskiego programu in vitro w Łodzi na świat przyszło 455 dzieci. Na wsparcie dla par z problemem niepłodności miasto przekazuje rocznie ok. 1 ml zł. W tym roku zostały jeszcze ostatnie wolne miejsca w dwóch klinikach, które realizują łódzki program in vitro.