Robert Biedroń zakażony koronawirusem

Rafał Trzaskowski jest w szpitalu w związku z koronawirusem

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski trafił do szpitala w związku z koronawirusem, który wykryto u niego 12 marca. "Jestem w szpitalu. Pod dobrą opieką lekarzy i pielęgniarek. Trzymajcie kciuki i za kilka dni mam nadzieję wracam do pracy" - przekazał we wtorek w mediach społecznościowych.