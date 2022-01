Road Studio zadebiutowało na NewConnect. Kurs zanotował duży spadek

/ gpw.pl

Do grona spółek notowanych na giełdzie dołączył twórca produkowanej dopiero gry Alaskan Truck Simulator. Kurs kolejnej spółki z grupy Movie Games na otwarciu zanotował jednak spadek.

Do obrotu wprowadzonych zostało łącznie 1.141.000 akcji spółki serii A, B i C. Road Studio jest pierwszą spółką, która zadebiutowała na giełdzie w 2022 roku, 381. notowaną na NewConnect oraz 58. z sektora producentów gier.

Kurs na otwarciu wyniósł 36,22 zł, co oznacza spadek o 27,6 proc.

Kapitalizacja spółki według ceny emisyjnej 50 zł za akcję wyniosła 62 mln zł, ale wartość wprowadzanych akcji to 57 mln zł. Do obrotu nie wprowadzono akcji serii D, które są w posiadaniu Movie Games. Dodatkowo 11 stycznia Road Studio poinformowało w raporcie o umowie lock-up (czasowe wyłączenie zbywalności akcji) na 12 miesięcy z głównymi akcjonariuszami, w tym Maciejem Nowakiem i spółką Movie Games.

Łącznie poza akcjami serii D (100 tys.) lock-up obejmuje 786 698 tys. akcji serii A. Dla większości tych akcji zakaz ten nie dotyczy transakcji dokonywanych przez akcjonariuszy z instytucjami finansowymi.

newconnect.pl

Należące do grupy Movie Games studio zostało stworzone przez Macieja Nowaka w 2020 r. i skupia się na grach będących symulatorami drogi. Do tej pory spółka nie wydała żadnej gry jednak w zaawansowanym stadium rozwoju znajduje się Alaskan Truck Simulator – symulator kierowcy ciężarówki przemierzającej dzikie tereny Ameryki Północnej oraz American Motorcycle Simulator gdzie przemierzymy w roli motocyklisty słynną Route 66.

Najbardziej oczekiwana jest gra Alaskan Tuck Simulator, na którą zapisało się już 170 tys. graczy co daje 106 miejsce na globalnej Wishlist platformy Steam. Po licznych przesunięciach gra ma zadebiutować w III lub IV kwartale 2022 r. Demo gry ma zostać zaprezentowane w II kwartale. Z uwagi na brak dotychczasowych premier, spółka nie wygenerowała żadnych przychodów z działalności związanej z produkcją i wydawaniem gier.

Strategią Spółki jest rozwijanie działalności polegającej na tworzeniu i wydawaniu gier o tematyce powiązanej z branżą motoryzacyjną. Road Studio zakłada w okresie 2 lat skompletowanie co najmniej 6 tytułów w ramach swojej marki. Na etapie pre-produkcji znajdują się m.in. Siberian Truck Simulator oraz European Motorcycle Simulator. Projekty są realizowane w planowanych budżetach od 350 tys. zł do 1,2 mln zł i będą sprzedawane w cenach od 17 do 24 USD za sztukę - informuje prospekt informacyjny.

W lutym 2021 r. Road Studio pozyskało finansowanie w ramach oferty publicznej akcji. W ten sposób spółka zebrała 2 mln zł. W I transzy skierowanej do indywidualnie oznaczonych inwestorów spółka oferowała 20 tys. akcji o wartości 1 mln zł. Druga transza również obejmowała 20 tys. akcji o wartości 1 mln zł.

Spółka posługuje się nazwą skróconą ROAD oraz tickerem RST.

MKu