Road Studio uzgodniło z inwestorem warunki umowy inwestycyjnej

Producent gier Road Studio zawarł z zagranicznym podmiotem list intencyjny oraz uzgodnił warunki umowy inwestycyjnej (term sheet) dotyczącej emisji obligacji zamiennych na akcje oraz emisji warrantów subskrypcyjnych - podała spółka w komunikacie.

Jak podano, inwestor, w zamian za wypłacone na rzecz spółki środki pieniężne w łącznej kwocie do 10 mln zł, podzielone na transze, miałby objąć bezkuponowe obligacje zamienne na akcje, które następnie uprawniać go będą do objęcia akcji spółki za cenę emisyjną stanowiącą równowartość 95 proc. najniższego dziennego kursu obliczonego w oparciu o wskaźnik VWAP (średnia cena ważona wolumenem) z ostatnich 15 dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia przez inwestora oświadczenia o zamianie obligacji na akcje.

Wypłata poszczególnych transz następować ma pod warunkiem, że kurs zamknięcia akcji spółki kształtować się będzie powyżej 200 proc. nominalnej wartości akcji przez co najmniej 10 kolejnych dni sesyjnych poprzedzających złożenie przez spółkę wniosku o wypłatę nowej transzy.

Ponadto, wraz z obligacjami zamiennymi na akcje inwestorowi w okresie 5 lat od dnia podpisania umowy inwestycyjnej zostałyby zaoferowane warranty subskrypcyjne uprawniające do objęcia akcji.

List intencyjny został zawarty na okres 12 miesięcy.

Zgodnie z uzgodnieniami z inwestorem, do realizacji transakcji konieczne jest uzgodnienie ostatecznych warunków i zawarcie ostatecznej umowy inwestycyjnej oraz powzięcie przez walne Road Studio uchwały lub uchwał niezbędnych do emisji obligacji zamiennych na akcje oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji spółki.

Road Studio jest notowane na NewConnect od stycznia tego roku. (PAP Biznes)

