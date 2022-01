Road Studio pierwszym debiutem na NewConnect w 2022 roku

/ Road Studio

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wyznaczyła pierwszy dzień notowań akcji Road Studio. Producent gier o tematyce drogi i podróży 12 stycznia 2022 r. dołączy do grona spółek notowanych na NewConnect.

Road Studio to spółka z notowanej na rynku alternatywnym grupy Movie Games producenta i wydawcy m.in. Lust from Beyond. W stosunku do Road Studio jest jego głównym udziałowcem oraz pełni rolę światowego wydawcy produkowanych gier.

W dniu debiutu do obrotu wprowadzonych zostanie łącznie 1.141.000 akcji spółki serii A, B i C. Road Studio będzie jednocześnie pierwszą spółką, która zadebiutuje na NewConnect w 2022 roku, 381. notowaną na NewConnect oraz 58. z sektora producentów gier.

Obecnie spółka skupia się na dwóch grach będących survivalowymi symulatorami. Jeden to Alaskan Truck Simulator – symulator kierowcy ciężarówki przemierzającej dzikie tereny Ameryki Północnej. Natomiast druga z zapowiedzianych celuje w podobnych odbiorców, z tym że tym razem, gracz wcieli się w motocyklistę przemierzającego słynną Route 66. W sumie Road Studio pracuje obecnie nad 6 tytułami o tematyce motoryzacyjno-survivalowej.

Obie produkcje cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony graczy. Wishlista tytułów wynosi łącznie prawie 200 tys. zapisów. Na etapie pre-produkcji znajdują się natomiast Siberian Truck Simulator oraz European Motorcycle Simulator – informuje spółka.

„Dochowując danego słowa inwestorom, realizujemy kolejny milestone, którym jest dołączenie do grona spółek notowanych na NewConnect. Uroczystość debiutu będzie zwieńczeniem zintensyfikowanych działań, które musieliśmy wykonać w ostatnich miesiącach, ale także nowym etapem działalności Road Studio. Już niedługo nowi inwestorzy będą mieli możliwość i partycypować w projektach, których rezultaty ukażą się w 2022 roku – komentuje Maciej Nowak, prezes zarządu Road Studio, cytowany w komunikacie.

„Zdajemy sobie sprawę, że gracze wyczekują premiery naszego flagowego tytułu, natomiast widząc ogromne zainteresowanie grą, dopracowujemy poszczególne elementy Alaskana. Liczymy, że wysoka jakość gry przełoży się na ponadprzeciętne wyniki sprzedażowe, których nie będziemy ukrywać, oczekujemy” – dodaje Maciej Nowak

Nad produktami Road Studio pracuje obecnie 40 specjalistów. W ostatnim czasie zespół powiększył się o nowych deweloperów, co jest związane z rozwojem Studia i dużą ilością realizowanych projektów.

W lutym 2021 Road Studio pozyskało finansowanie w ramach oferty publicznej akcji. W ten sposób spółka zebrała 2 mln zł. W I transzy skierowanej do indywidualnie oznaczonych inwestorów spółka oferowała 20 tys. akcji o wartości 1 mln zł. Druga transza również obejmowała 20 tys. akcji o wartości 1 mln zł. Cena emisyjna wynosiła 50 zł.

MKu