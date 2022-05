Rinat Achmetow będzie domagał się odszkodowania od Rosji. Między innymi za Azowstal

Reydners: UE kontroluje mniej niż 1/10 zamrożonych rosyjskich aktywów

Wartość zamrożonych aktywów rosyjskiego banku centralnego na terenie UE wynosi ok. 23 mld euro. To mniej niż jedna dziesiąta ogółu zamrożonych aktywów rosyjskich - poinformował w środę Didier Reydners, europejski komisarz do spraw sprawiedliwości - przekazał Reuters.