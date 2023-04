Rezerwy walutowe NBP w euro spadły, w dolarach wzrosły. Ile wynoszą?

Koniec z importem ukraińskiego zboża. Minister rolnictwa ogłasza sukces Strona ukraińska zaproponowała by ograniczyć, a nawet zatrzymać całkowicie przyjazd zboża do Polski - poinformował w piątek minister rolnictwa Robert Telus. Dodał, że nie będzie to dotyczyć tranzytu zboża przez Polskę.