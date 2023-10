Rezerwiści wracają do Izraela na pokładzie polskiego samolotu wojskowego

W poniedziałek wieczorem izraelscy obywatele powrócili z Polski do ojczyzny na pokładzie samolotu polskich sił zbrojnych. Te osoby będą bronić Izraela, a także dołączą do swoich pogrążonych w żałobie rodzin - przekazał we wtorek na platformie X (d. Twitterze) ambasador Izraela w Polsce Yacov Livne.

fot. Saeed Qaq / / Abaca Press/ ZUMA Press

"Dziękujemy Polsce" - dodał dyplomata w swoim komunikacie (https://tinyurl.com/2w92rzv6).

W poniedziałek i wtorek Reuters powiadamiał, że linie lotnicze El Al i Israir uruchomiły dodatkowe połączenia, by umożliwić rezerwistom powrót do kraju i pomóc w ten sposób w największej mobilizacji w historii państwa. Media przekazywały doniesienia o "setkach" osób powracających do Izraela, by wziąć udział w walkach z Hamasem. Nie podano informacji na temat państw, z których transportowani są żołnierze rezerwy.

Rzecznik izraelskiej armii oznajmił w poniedziałek, że nigdy dotąd władze w Tel Awiwie nie zmobilizowały tak wielu rezerwistów w tak krótkim czasie. W ciągu 48 godzin powołano pod broń około 300 tys. osób.

Najszybsza mobilizacja w historii Izraela

Izrael zarządził mobilizację w sumie 360 tys. rezerwistów - poinformowała we wtorek agencja AP. W ciągu 48 godzin po sobotnim ataku palestyńskiego Hamasu na Izrael armia wezwała 300 tys. rezerwistów.

To najszybsza mobilizacja w historii Izraela - zaznacza portal Times of Israel.

Mobilizacja wskazuje na możliwą większą kampanię wojskową - komentuje dziennik "New York Times". Gazeta zwraca uwagę, że tak szeroka mobilizacja będzie miała wpływ na firmy, których pracownicy udadzą się na front. Może się to odbić szczególnie na start-upach związanych z branżą nowych technologii, zatrudniających głównie młodych ludzi.

Konsekwencja ataku Hamasu

Światowe linie lotnicze wstrzymały połączenia z Izraelem po sobotnim ataku bojowników palestyńskiego Hamasu na to państwo. Rejsy odwołały lub zawiesiły m.in. LOT, Air France, Lufthansa, Wizz Air, Finnair, easyJet i American Airlines.

W sobotę w godzinach porannych Izrael został zaatakowany przez Hamas. Uderzenie, które okazało się zaskoczeniem dla władz w Tel Awiwie, skutkowało największą liczbą ofiar śmiertelnych od 1973 roku, gdy Izrael stoczył wojnę z koalicją syryjsko-egipską. Według oficjalnych szacunków izraelskiego rządu zginęło dotychczas już ponad 900 cywilów.

Szef BBN: Z Izraela ewakuowano już ponad 670 polskich obywateli Ewakuowanych z Izraela zostało już ponad 670 polskich obywateli; spodziewamy się przynajmniej drugiej takiej liczby obywateli, którzy oczekują na ewakuację; kolejne loty będą odbywać się we wtorek w godzinach popołudniowych i w późnych wieczornych - powiedział we wtorek szef BBN Jacek Siewiera. Szef BBN powiedział na briefingu prasowym, że ewakuacja Polaków z Izraela prowadzona jest w trybie ciągłym i ustanowiony został specjalny most powietrzny w tym celu. "Ewakuowanych zostało już ponad 670 polskich obywateli. Spodziewamy się przynajmniej drugiej takiej liczby obywateli, którzy oczekują na ewakuację. Kolejne loty będą odbywać się dzisiaj w godzinach popołudniowych o godz. 16 i w późnych godzinach wieczornych" - poinformował Siewiera. Dodał, że te loty odbywają się przy użyciu transportu wojskowego ze względu na działania zbrojne na terenie Izraela. autor: Karol Kostrzewa, Mikołaj Małecki

szm/ adj/

arch.