Rewolucja w więziennictwie. Praca i koniec przywilejów m.in. wizyt u lekarza bez kolejki

W niedzielę weszły w życie wszystkie przepisy programu "Nowoczesne Więziennictwo" - poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Według resortu zmiany m.in. podniosą poziom bezpieczeństwa, będą też zapobiegać uchylaniu się od odbycia kary więzienia.

fot. Daniel Dmitriew / / FORUM

Jak przypomniało w niedzielę ministerstwo, na program "Nowoczesne Więziennictwo" składają się nowe regulacje w Kodeksie karnym wykonawczym i ustawie o Służbie Więziennej. Przepisy mają podnieść poziom bezpieczeństwa w zakładach karnych oraz zapewnić lepsze wyszkolenie Służby Więziennej. Według resortu nowelizacja m.in. kładzie kres przywilejom, z jakich korzystali osadzeni pod względem dostępu do systemu opieki zdrowotnej.

Jak zaznaczyło Ministerstwo Sprawiedliwości, uruchomiony w 2016 r. program "Praca dla więźniów" odniósł ogromny sukces, a teraz zostanie rozszerzony. Z danych na 1 grudnia 2022 r. wynika, że przeszło 96 proc. więźniów zdolnych do pracy podejmuje zatrudnienie, dziś pracuje łącznie ponad 40 tys. osadzonych, m.in. w porcie gdańskim przy rozładunku węgla czy też w kopalni, ale mogą też pracować na terenie jednostki penitencjarnej - podał resort. Według MS, program "Praca dla więźniów" umożliwia zatem resocjalizację osadzonych i sprzyja ich readaptacji w społeczeństwie.

Kolejna zmiana dotyczy świadczeń zdrowotnych dla osadzonych, które będą udzielana na takich samych zasadach jak dla pozostałych pacjentów. Dotąd byli kierowani do lekarzy, w tym do specjalistów, poza kolejnością w ramach systemu udzielania świadczeń zdrowotnych - przypomniało ministerstwo. Według niego, nowe przepisy nie pozwolą na składanie przez osadzonych "absurdalnych skarg".

Zgodnie z nowymi przepisami, więźniowie nadal mogą opuszczać jednostki penitencjarne, by brać udział w zajęciach sportowych, kulturalnych czy oświatowych. Jednak wprowadzony został limit takich wyjść, które są przyznawane skazanym uczestniczącym w procesie resocjalizacji - wskazało ministerstwo. Nowelizacja wprowadza też możliwość udziału skazanych w posiedzeniach sądowych w formie zdalnej, co ma obniżyć koszty konwojowania więźniów.

By skuteczniej zwalczać popełniane przez więźniów przestępstwa, np. narkotykowe, a także wzmocnić kontrolę działań funkcjonariuszy, powołano Inspektorat Wewnętrzny Służby Więziennej - zaznaczyło Ministerstwo Sprawiedliwości.

Nowe przepisy mają umożliwić odbywanie ostatniego pół roku kary pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego (SDE) więźniom skazanym na kary niższe niż 3 lata - z wyłączeniem recydywistów. Dotychczas dozór elektroniczny obejmował jedynie osoby skazane na 1,5 roku więzienia - przypomniał resort.

Zgodnie z nowymi przepisami skazanego, który uchyla się od odbycia kary natychmiast doprowadza do zakładu karnego policja i działanie to nie wymaga uprzedniego wezwania przez sąd. Jak podkreśliło MS, tylko wyjątkowo w uzasadnionych przypadkach sąd będzie mógł wezwać skazanego do stawienia się w wyznaczonym terminie w areszcie śledczym. Sąd – rozpatrując wniosek o przedterminowe zwolnienie – weźmie pod uwagę, czy osadzony uchylał się od odbycia kary - podkreśliło Ministerstwo Sprawiedliwości.(PAP)

wkr/ mark/