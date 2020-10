Rewolucja w ZUS? Zakład zdejmie z przedsiębiorców obowiązki związane z opłacaniem składek

fot. Marek Wiśniewski / Puls Biznesu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych pomoże przedsiębiorcom i pracodawcom w wypełnianiu obowiązków związanych z opłacaniem i rozliczaniem składek. "Chcemy zredukować biurokrację i ułatwić prowadzenie biznesu" – podkreśliła prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

ZUS w komunikacie przesłanym PAP poinformował, że weźmie na siebie pełną odpowiedzialność związaną z rozliczaniem. Takie wnioski płyną z przyjętego przez zarząd ZUS planu dotyczącego kluczowych projektów w procesie transformacji systemu zabezpieczenia społecznego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na najbliższe trzy lata.

Jak podkreślono, sposób funkcjonowania Zakładu oraz całego systemu zabezpieczenia społecznego ulegnie przez ten czas głębokiemu przeobrażeniu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych planuje zdjąć z przedsiębiorców i pracodawców obowiązki związane z opłacaniem i rozliczaniem składek.

"Chcemy zredukować biurokrację i ułatwić prowadzenie biznesu. Po wprowadzeniu reformy, rozliczenia z ZUS będą zabierały minimum czasu i nie będą wymagały zaawansowanej wiedzy" – wyjaśniła prof. Uścińska.

"Dzięki temu zapobiegniemy błędom m.in. w kwestii ustalania podstawy wymiaru składek. Przedsiębiorcy będą mieli pewność co do swoich rozliczeń. Ponadto wprowadzenie reformy pozytywnie wpłynie na jakość danych zgromadzonych na kontach płatników i ubezpieczonych w ZUS. Pozwoli to szybciej przyznawać zasiłki, emerytury i renty z uwagi na mniejszą liczbę postępowań wyjaśniających" – podkreśliła szefowa ZUS.

Zwróciła uwagę, że po wprowadzeniu zmian przedsiębiorcy będą jedynie potwierdzać całą operację związaną z rozliczeniem.

"Będzie to maksymalnie uproszczone. Chcemy, aby wyglądało to podobnie jak w przypadku zeznania podatkowego" – wyjaśniła.

Przyznała jednocześnie, że zmiany te będą dużym wyzwaniem dla ZUS. "Jestem jednak pewna, że poradzimy sobie z tym zadaniem. Mamy już doświadczenie w dużych projektach. Wcześniej wprowadziliśmy między innymi elektroniczne zwolnienia lekarskie, e-składkę, e-akta. Mamy również za sobą doświadczenie Tarczy antykryzysowej i Polskiego Bonu Turystycznego. To wszystko będzie procentować na przyszłość" – zapewniła prezes ZUS.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec

kkr/ joz/