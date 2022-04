Rewolucja w ONZ. Zgromadzenie Ogólne zagłosuje nad zmianami dotyczącymi weta

Biden ogłosił nowy pakiet pomocy dla Ukrainy. Dla Rosji nowe sankcje

Prezydent USA Joe Biden ogłosił nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, zawierający m.in. dziesiątki haubic i 144 tys. pocisków do nich. Jego wartość to 800 mln dolarów. Dodatkowo Biden zapowiedział udzielenie kolejnej transzy pomocy finansowej dla ukraińskiego rządu w wysokości 500 mln USD i wezwał Kongres do udostępnienia kolejnych funduszy na pomoc dla Ukrainy.