Rewizja danych o bezrobociu, rekord PMI i inflacja, która spuszcza z tonu [Wykresy tygodnia]

fot. Production Perig / / Shutterstock

Koniec czerwca, początek lipca. Spójrzmy na najważniejsze i najciekawsze wykresy ostatnich kilku dni.

W ostatnich miesiącach stopa bezrobocia w Polsce jednak nie była najniższa w Unii. Nowe dane Eurostatu z rynku pracy zawierają sporą dawkę rewizji, które obniżyły pozycję naszego kraju.

Czerwiec przyniósł dalszą poprawę koniunktury w polskim sektorze wytwórczym – wynika z najnowszych danych IHS Markit. Nasilają się jednak problemy z dostawami, a rekordowe poziomy bije inflacja kosztowa.

Czerwiec przyniósł złagodzenie inflacji cenowej w Polsce. Roczna dynamika wskaźnika CPI obniżyła się względem maja, ale wciąż pozostaje na nieakceptowalnie wysokim poziomie, wyraźnie przekraczając cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego.

Gdańskie LPP to największa polska firma odzieżowa notowana na warszawskiej giełdzie. Do tej pory utożsamiana była głównie z marką Reserved, jednak z najnowszego raportu spółki wynika, że w ostatnich miesiącach nastąpiła symboliczna zmiana warty. Obecnie to Sinsay ma najwięcej salonów. Markę wyróżnia m.in. to, że jest tańsza.

fot. / / LPP

Polska jest w pierwszej dziesiątce największych eksporterów lodów na świecie. W ubiegłym roku sprzedaż za granicę wyniosła ponad 95 tys. ton lodów o wartości 211,7 mln euro – podaje Polski Instytut Ekonomiczny (PIE).

fot. / / "Tygodnik Gospodarczy PIE"







Mamy już w bankach ponad bilion złotych, ponad dwa razy więcej niż raptem osiem lat temu. Niestety rekordowo niskie stopy procentowe powodują, że potężna kwota przynosi lichy zwrot. Tymczasem wysoka inflacja zżera nie tylko zarobione odsetki, ale i nadgryza zgromadzony kapitał.

fot. / / Bankier.pl na podstawie danych NBP

W środę 30 czerwca podczas aukcji reverse repo nowojorski oddział Rezerwy Federalnej przyjął zlecenia od 90 banków opiewające na kwotę 991,94 mld dolarów – czyli prawie bilion dolarów (1 bilion to tysiąc miliardów, czyli milion milionów.). To absolutny rekord w historii tych operacji i kwota przeszło dwukrotnie większa niż pod koniec maja, gdy poprzedni raz poruszaliśmy ten temat na łamach Bankier.pl.