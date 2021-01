Revolut zmienia numery kont. Kłopoty dla użytkowników

fot. Kamil Smyk / Shutterstock

Revolut informuje swoich polskich użytkowników, że lokalny numer konta IBAN dla wpłat w złotych przestaje działać. To poważny kłopot dla tych, którzy np. przekierowali swoje wynagrodzenie na przyznany wcześniej numer rachunku lub zasilają w ten sposób portfel.

Do użytkowników Revoluta trafiają właśnie powiadomienia o bardzo istotnej zmianie. Dotyczy ona numeru rachunku dla wpłat w złotych. Do tej pory był on prowadzony w jednym z banków i miał polski numer IBAN (zaczynający się od „PL”). Dzięki temu klient mógł podać dane konta np. u swojego pracodawcy i otrzymywać przelewy w taki sam sposób, jak w każdym z polskich banków – bez dodatkowych kosztów.

„Z przykrością informujemy, że od 18 marca 2021 r. lokalne dane konta PLN, których używasz do otrzymywania płatności lokalnych, nie będą już dostępne. Od dziś, aby otrzymywać płatności, musisz używać swojego numeru IBAN (międzynarodowego numeru rachunku bankowego), który zaczyna się od ‘LT’. Numer IBAN możesz znaleźć w swojej aplikacji w zakładce ‘Konta’ na ekranie głównym, dotykając symbolu kraju obok swojego salda.

Aby nadal otrzymywać przelewy bankowe na swoje konto Revolut, musisz używać tych danych konta ’LT’. Począwszy od 18 marca 2021 r., żadne płatności wysłane na Twoje lokalne konto PLN nie zostaną na nim zaksięgowane i zostaną zwrócone do nadawcy. Nadal możesz realizować wychodzące przelewy bankowe lub dodawać pieniądze do swojego konta Revolut za pomocą karty – tak samo, jak dotychczas” – informuje Revolut użytkowników, którzy dokonywali transakcji przez „polskie” konto.

Co zmiana numeru konta Revolut oznacza dla użytkowników?

Prefiks „LT” w numerze IBAN oznacza Litwę. Przypomnijmy, że od kilku miesięcy Revolut korzysta z licencji bankowej wydanej właśnie w tym kraju. Wcześniej firma bazowała na zezwoleniu instytucji pieniądza elektronicznego w Wielkiej Brytanii. Ze względu na brexit oraz plany poszerzenia działalności przeniosła swoich europejskich użytkowników do nowego podmiotu – Revolut Banku.

Co oznacza zmiana dla aktywnych użytkowników Revoluta? Dokonując przelewu na rachunek z numerem IBAN zaczynającym się od „LT” i chcąc uniknąć dodatkowych opłat będą musieli wykorzystać nie polskie polecenie przelewu, lecz tzw. europejskie (transgraniczne) w euro. Przypomnijmy, że wprowadzone w 2019 r. zmiany w regulacjach zrównały stawki za przelewy we wspólnej walucie z opłatami za transakcje w walucie krajowej. Nieco wydłuży się także czas realizacji transferu.

Za przelew w innej walucie niż euro do banku zagranicznego polskie banki mogą pobierać jednak wyższe prowizje. To potencjalna pułapka dla tych, którzy korzystali z możliwości zasilania Revoluta przelewem.

Jeśli nie korzystałeś z polskiego numeru, to zmiana jest natychmiastowa

Nieco inny komunikat otrzymują osoby, które nigdy nie dokonały wpłaty na numer przypisany do polskiego portfela przez Revoluta. W ich przypadku opcja wykorzystania IBAN od razu przestaje działać. „Chcemy poinformować Cię, że Twój lokalny numer konta PLN nie jest już dostępny. Po sprawdzeniu zauważyliśmy, że Twój numer konta PLN nigdy nie został użyty do otrzymania przelewu na Twoje konto Revolut. Oznacza to, że ta zmiana nie wpłynie na Ciebie, chyba że spodziewasz się w przyszłości przelewów przychodzących na ten numer. Nadal możesz realizować wychodzące przelewy bankowe lub dodawać pieniądze do swojego konta Revolut za pomocą karty – tak samo, jak dotychczas” – wskazano w komunikacie.

Fintech informuje, że aktualnie szuka w Polsce banku, który byłby gotowy zawiązać z nim współpracę. Użytkownikom zaleca natomiast przejście na doładowanie z kart debetowych – pisze PRNews.pl. Być może zatem wkrótce sytuacja powróci do poprzedniego stanu, jeśli znajdzie się lokalny partner.