Revolut zawstydza banki. Proponuje przelewy natychmiastowe za darmo

Ważna zmiana w Revolucie. Od dziś użytkownicy aplikacji mogą korzystać z przelewów natychmiastowych realizowanych przez system Express Elixir. Co ważne, usługa jest bezpłatna dla wszystkich planów taryfowych. W bankach za przelew natychmiastowy trzeba zapłacić około 5 zł.

fot. Karolis Kavolelis / / Shutterstock

Express Elixir to usługa dostarczana przez Krajową Izbę Rozliczeniową. Za jej pomocą użytkownicy mogą realizować szybkie przelewy międzybankowe. Pieniądze trafiają do odbiorcy natychmiast. W oparciu o Express Elixir działają na przykład przelewy na telefon w Bliku. System działa całą dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Teraz z usługi będą mogli korzystać także użytkownicy aplikacji Revolut. Jak informuje fintech, przelew natychmiastowy Express Elixir będzie wykonywany zamiast przelewu tradycyjnego, gdy tylko będzie taka możliwość, w sposób automatyczny. Za nową usługę Revolut nie będzie pobierał żadnej dodatkowej opłaty.

- Oddajemy w ręce klientów w Polsce usługę błyskawicznych przelewów lokalnych bez żadnych dodatkowych opłat. Mamy nadzieję, że to udogodnienie przypadnie do gustu Polakom, którzy używają Revolut do codziennych przelewów i płatności – mówi cytowany w informacji prasowej Jason Pijnaker, Head of Core Payments w Revolut. I dodaje, że tradycyjne banki narzucają opłatę za błyskawiczne przelewy lokalne Express Elixir. - Naszym zdaniem klienci skorzystają znacznie bardziej, jeśli te przelewy będą bezpłatne - mówi Pijnaker.

I rzeczywiście, w polskich bankach opłata za przelewy realizowane za pośrednictwem Express Elixir są dodatkowo płatne. Z reguły opłata wynosi około 5 zł. Wyjątkiem są jedynie przelewy p2p w Bliku – tu usługa wciąż jest bezpłatna. Jedynym bankiem, który w standardzie oferuje darmowe przelewy Express Elixir jest Santader Bank Polska (w ramach Konta Jakie Chcę). W niektórych instytucjach można skorzystać z kilku przelewów ekspresowych za darmo w miesiącu.

Revolut to jedna z najpopularniejszych aplikacji finansowych w Polsce. Korzysta z niej około 2,5 mln użytkowników. Globalnie fintech ma już ponad 30 mln klientów. Od początku tego roku polscy klienci Revolut wykonali ok. 3,7 miliona tradycyjnych przelewów lokalnych. Teraz będą mogli je realizować natychmiastowo.

Kalkulator "Bezpiecznego kredytu 2 proc." Pobierz kalkulator "Bezpiecznego kredytu 2 proc." Chcesz sprawdzić, jaka będzie rata po dopłacie? Zastanawiasz się, na jaką kwotę kredytu będzie Cię stać? Chcesz dowiedzieć się, jak długość okresu spłaty wpłynie na raty? Pobierz kalkulator, który wyliczy szacunkowy harmonogram kredytu z dofinansowaniem - "pełną" ratę i ratę po dopłacie. Pobierz poradnik zostawiając zgody, albo zapłać 20 zł

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Polacy chętnie korzystają z Revoluta, ale jak pisaliśmy już na łamach Bankier.pl, czasami zdarzają się problemy z obsługą aplikacji. Najczęściej użytkownicy zgłaszają nam problem z blokadami rachunków czy też obsługą przelewów, które potrafią „utknąć” między bankiem a fintechem. Klienci skarżą się też m.in. na utrudniony kontakt z supportem.